Прикраси, які варто купити до кінця Чорної п'ятниці 2025

Прикраси, які варто купити до кінця Чорної п’ятниці 2025

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 13:06
Оновлено: 12:01
Що купити на Чорну п’ятницю — ювелірні хіти сезону
Прикраси. Фото: freepik

Придбання прикрас — це не імпульсна покупка, як нові джинси чи светр. Ювелірні вироби завжди трохи про інше: про настрій, про час, про внутрішнє відчуття себе. І хоч сезонність тут не така різка, як у моді, саме ювелірні тренди точніше за все відображають дух моменту. Якщо на Чорну п’ятницю хочеться потішити себе чимось справді влучним — варто знати, які акценти дизайнери винесли на подіуми сезону осінь–зима 2025/2026.

Новини.LIVE розповість, на що саме звернути увагу.

Читайте також:

Які прикраси купувати на Чорну п’ятницю

Великі сережки

Цього року сережки вже не просто додають блиску — вони стають центром образу. На показах Alaïa та Saint Laurent їх робили такими об’ємними, що сумка могла бути й непотрібною: достатньо одного руху головою і вся увага вже на вас. Скульптурні, масивні, з фактурою, яку хочеться роздивлятися зблизька. У них є щось артистичне, майже театральне, але в повсякденний гардероб такі сережки вписуються дивовижно легко.

Сережки призначені привертати увагу
Масивні сережки. Фото з Instagram

Брошки повертають свій статус

Якщо колись брошка була винятково класичною прикрасою, то в сезоні осінь–зима 2025/2026 вона стала способом заявити про себе. Міучча Прада кріпила їх на пальта, жакети, навіть капелюхи і це кардинально змінювало настрій речі. Звичний светр ставав виразним, пальто більш особистим. Це той випадок, коли маленька деталь здатна перевернути весь образ.

Брошки можуть додати родзинки в образи
Брошка. Фото з Instagram

Мікс різних металів і форм

2025/2026 — сезон відмови від комплектів. Те, що колись вважалося правилом, зараз перестає бути обмеженням. Жовте золото з білим? Будь ласка. Тонке кільце поруч із масивним перснем? Ідеально. Різні сережки на обох вухах? Чому б і ні. Усе будується на інтуїції, а не на стандартах.

Зараз модно носити різні метали в одному образі
Прикраси. Фото з Instagram

Якщо хочете щось купити в Чорну п’ятницю, орієнтуйтеся не лише на знижки, а й на характер. У цьому сезоні прикраси не повинні бути "фоном". Вони формують образ, підсилюють настрій і часто говорять про вас більше, ніж одяг.

Раніше ми писали про які трендові аксесуари в 2026 році будуть говорити усі, бо вони викличуть справжній фурор.

Також ми повідомляли, яку сумку з 2000-х від Prada стилісти радять повернути в свої образи. 

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
