Украшения, которые стоит купить до конца Черной пятницы 2025

Дата публикации 17 ноября 2025 13:06
обновлено: 12:01
Что купить на Черную пятницу — ювелирные хиты сезона
Украшения. Фото: freepik

Приобретение украшений — это не импульсная покупка, как новые джинсы или свитер. Ювелирные изделия всегда немного о другом: о настроении, о времени, о внутреннем ощущении себя. И хоть сезонность здесь не такая резкая, как в моде, именно ювелирные тренды точнее всего отражают дух момента. Если на Черную пятницу хочется порадовать себя чем-то действительно метким — стоит знать, какие акценты дизайнеры вынесли на подиумы сезона осень-зима 2025/2026.

Новини.LIVE расскажет, на что именно обратить внимание.

Читайте также:

Какие украшения покупать на Черную пятницу

Большие серьги

В этом году серьги уже не просто добавляют блеска — они становятся центром образа. На показах Alaïa и Saint Laurent их делали такими объемными, что сумка могла быть и не нужна: достаточно одного движения головой и все внимание уже на вас. Скульптурные, массивные, с фактурой, которую хочется рассматривать вблизи. В них есть что-то артистическое, почти театральное, но в повседневный гардероб такие серьги вписываются удивительно легко.

Сережки призначені привертати увагу
Массивные серьги. Фото из Instagram

Броши возвращают свой статус

Если когда-то брошь была исключительно классическим украшением, то в сезоне осень-зима 2025/2026 она стала способом заявить о себе. Миучча Прада крепила их на пальто, жакеты, даже шляпы и это кардинально меняло настроение вещи. Привычный свитер становился выразительным, пальто более личным. Это тот случай, когда маленькая деталь способна перевернуть весь образ.

Брошки можуть додати родзинки в образи
Брошь. Фото из Instagram

Микс разных металлов и форм

2025/2026 — сезон отказа от комплектов. То, что когда-то считалось правилом, сейчас перестает быть ограничением. Желтое золото с белым? Пожалуйста. Тонкое кольцо рядом с массивным кольцом? Идеально. Разные серьги на обоих ушах? Почему бы и нет. Все строится на интуиции, а не на стандартах.

Зараз модно носити різні метали в одному образі
Украшения. Фото из Instagram

Если хотите что-то купить в Черную пятницу, ориентируйтесь не только на скидки, но и на характер. В этом сезоне украшения не должны быть "фоном". Они формируют образ, усиливают настроение и часто говорят о вас больше, чем одежда.

Ранее мы писали о каких трендовых аксессуарах в 2026 году будут говорить все, потому что они произведут настоящий фурор.

Также мы сообщали, какую сумку из 2000-х от Prada стилисты советуют вернуть в свои образы.

мода тренды Черная пятница стиль украшения
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
