Актуальні окуляри 2026 — три тренди, які важко ігнорувати

Дівчина в сонцезахисних окулярах. Фото: freepik

Окуляри — це дрібниця, яка часто вирішує все. Один аксесуар і образ уже читається інакше: стриманіший, гостріший або з характером. Після захоплення мінімалізмом і прямокутними формами індустрія йде в бік сміливіших силуетів із легким вінтажним відтінком.

У 2026 році саме ці три типи оправ задаватимуть тон, про що пише видання Vogue.

Окуляри, які визначать стиль 2026 року

Сріблясті оправи Prada

Великі окуляри не зникають, а просто змінюють форму. Prada робить ставку на геометрію: гексагональні лінзи в тонкому сріблястому металі мають зібраний й холодний вигляд.

Prada. Фото з Vogue

Це варіант для тих, кому класичні авіатори здаються занадто передбачуваними, але хочеться залишитись у межах стриманої естетики.

Білі оправи The Attico

Білий колір в окулярах більше не має ризикований. The Attico використовує його як інструмент, щоб освіжити ділові образи і зняти з них надмірну серйозність.

The Attico. Фото з Vogue

Форми тут актуальні — активні, трохи різкі, без спроб бути "зручними для всіх". Такі оправи не зливаються з обличчям, а працюють як акцент.

Cat-eye від Bottega Veneta

Прямі лінії відходять убік. У центрі уваги butterfly та cat-eye, які м’яко підкреслюють погляд і змінюють пропорції обличчя.

Bottega Veneta. Фото з Vogue

У версії Bottega Veneta це не театральний ретро, а спокійна, доросла форма з характером. Її завжди помічають.

