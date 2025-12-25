Що таке припинда в моді і як її носити — зараз це дуже популярна річ

Припинда. Фото: freepik

Те, що наші бабусі носили сто років тому, зараз з'являється в мережах і на вулицях міст. Та ж припинда перестала бути виключно етнічним елементом і стала частиною звичайного гардеробу молодих дівчат.

Сайт Новини.LIVE розповість, що це взагалі таке.

Реклама

Читайте також:

Що таке припинда

Припинда — це традиційний елемент українського вбрання, схожий на фартух. Її раніше носили поверх спідниці або запаски. Зазвичай це була прямокутна тканина з вишивкою або ткацтвом. Вона мала практичне призначення — захищала одяг від бруду, але також несла символічне значення, як і багато інших елементів народного костюма.

Реклама

Зараз її можна побачити поєднаною з джинсами, костюмами, сукнями і навіть спортивним одягом. Одним словом, це та річ, яку носять у звичайному житті.

Припинда в образі. Фото з Instagram

Дизайнерки шиють її з різних матеріалів — від лляного полотна до деніму. Додають фольклорні орнаменти, ручну вишивку, мереживо або бахрому. Найчастіше для таких виробів використовують натуральні матеріали — бавовна, льон, мікрофібра.

Реклама

Чому припинда знову в моді

Припинда повернулася не тому, що раптом всі захотіли носити етніку. Вона спрацювала, бо виявилася універсальною. Це той елемент, який можна додати до базового образу, і він одразу зміниться. Взяти до прикладу, джинси й футболка — якщо додати до них припинду, то вже вийде не простий образ, а з родзинкою.

Припинда з джинсами. Фото з Instagram

Ще один момент: припинда самостійна. Не треба вишиванки, червоних чобіт і намиста, щоб припинда мала доречний вигляд. Вона й так може стати частиною сучасного гардеробу.

Реклама

Раніше ми писали про те, які сонцезахисні окуляри будуть носити більшість у 2026 році.

Також ми повідомляли, що хутряні сумки закохують в себе цієї зими. Вони стали головним аксесуаром.