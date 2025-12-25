Що таке припинда в моді і як її носити — зараз це дуже популярна річ

Модний аксесуар 2026 — що таке припинда і з чим її носити
Те, що наші бабусі носили сто років тому, зараз з'являється в мережах і на вулицях міст. Та ж припинда перестала бути виключно етнічним елементом і стала частиною звичайного гардеробу молодих дівчат.
Що таке припинда
Припинда — це традиційний елемент українського вбрання, схожий на фартух. Її раніше носили поверх спідниці або запаски. Зазвичай це була прямокутна тканина з вишивкою або ткацтвом. Вона мала практичне призначення — захищала одяг від бруду, але також несла символічне значення, як і багато інших елементів народного костюма.
Зараз її можна побачити поєднаною з джинсами, костюмами, сукнями і навіть спортивним одягом. Одним словом, це та річ, яку носять у звичайному житті.
Дизайнерки шиють її з різних матеріалів — від лляного полотна до деніму. Додають фольклорні орнаменти, ручну вишивку, мереживо або бахрому. Найчастіше для таких виробів використовують натуральні матеріали — бавовна, льон, мікрофібра.
Чому припинда знову в моді
Припинда повернулася не тому, що раптом всі захотіли носити етніку. Вона спрацювала, бо виявилася універсальною. Це той елемент, який можна додати до базового образу, і він одразу зміниться. Взяти до прикладу, джинси й футболка — якщо додати до них припинду, то вже вийде не простий образ, а з родзинкою.
Ще один момент: припинда самостійна. Не треба вишиванки, червоних чобіт і намиста, щоб припинда мала доречний вигляд. Вона й так може стати частиною сучасного гардеробу.
