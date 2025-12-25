Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Мода Модний аксесуар 2026 — що таке припинда і з чим її носити

Модний аксесуар 2026 — що таке припинда і з чим її носити

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 10:41
Що таке припинда в моді і як її носити — зараз це дуже популярна річ
Припинда. Фото: freepik

Те, що наші бабусі носили сто років тому, зараз з'являється в мережах і на вулицях міст. Та ж припинда перестала бути виключно етнічним елементом і стала частиною звичайного гардеробу молодих дівчат.

Сайт Новини.LIVE розповість, що це взагалі таке.

Реклама
Читайте також:

Що таке припинда

Припинда — це традиційний елемент українського вбрання, схожий на фартух. Її раніше носили поверх спідниці або запаски. Зазвичай це була прямокутна тканина з вишивкою або ткацтвом. Вона мала практичне призначення — захищала одяг від бруду, але також несла символічне значення, як і багато інших елементів народного костюма.

Реклама

Зараз її можна побачити поєднаною з джинсами, костюмами, сукнями і навіть спортивним одягом. Одним словом, це та річ, яку носять у звичайному житті.

Припинда буде на піку популярності у 2026
Припинда в образі. Фото з Instagram

Дизайнерки шиють її з різних матеріалів — від лляного полотна до деніму. Додають фольклорні орнаменти, ручну вишивку, мереживо або бахрому. Найчастіше для таких виробів використовують натуральні матеріали — бавовна, льон, мікрофібра.

Реклама

Чому припинда знову в моді

Припинда повернулася не тому, що раптом всі захотіли носити етніку. Вона спрацювала, бо виявилася універсальною. Це той елемент, який можна додати до базового образу, і він одразу зміниться. Взяти до прикладу, джинси й футболка — якщо додати до них припинду, то вже вийде не простий образ, а з родзинкою.

Модний аксесуар 2026 — що таке припинда і з чим її носити - фото 2
Припинда з джинсами. Фото з Instagram

Ще один момент: припинда самостійна. Не треба вишиванки, червоних чобіт і намиста, щоб припинда мала доречний вигляд. Вона й так може стати частиною сучасного гардеробу.

Реклама

Раніше ми писали про те, які сонцезахисні окуляри будуть носити більшість у 2026 році.

Також ми повідомляли, що хутряні сумки закохують в себе цієї зими. Вони стали головним аксесуаром.

мода тренди аксесуари стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації