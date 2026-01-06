Модные образы с акцентными носками — как носить их правильно

Туфли с носками. Фото из Instagram

Еще недавно носки воспринимались как утилитарная вещь, о которой не думали. Сегодня их роль в моде существенно изменилась — качественные акцентные носки стали полноценным элементом продуманного образа и главным инструментом стилизации.

На этом делает акцент издание Vogue.

Популярность акцентных носков заметно возросла после показов Simone Rocha. Яркие пары с декором сочетались с кроссовками, украшенными камнями и с инкрустированными кристаллами Crocs. Такой контраст вывел носки в центр образа и изменил их восприятие как второстепенного элемента.

Красные носки в образе. Фото из Instagram

Тренд быстро подхватили другие бренды. Conner Ives предложили фиолетовые носки в коллегиальном стиле. Comme des Garçons представили неоновые розовые сетчатые модели. Thom Browne обратились к классическим вариантам, которыми дополняли свои знаковые костюмы. Fendi добавили практичности, представив носки с функциональными карманами.

Синие носки. Фото из Instagram

Это был момент, когда носки перестали прятаться и стали частью образа, о которой думают так же, как о сумке или обуви.

Как стилизовать носки в образах

Акцентные носки активно используют стилисты. Они работают с сочетанием разных принтов, цветов и фактур. В холодный сезон они добавляют образам определенной иронии и индивидуальности. Клетчатые носки или модели с аргайл-узором в сочетании с лоферами создают ощущение игры и стилистической свободы.

Это работает, потому что контраст между обувью и носками привлекает внимание и делает образ менее предсказуемым. Если все однотонное и нейтральное — носки становятся той деталью, которая оживляет его.

Прозрачные носки тоже снова вернулись, но именно нестандартные оттенки формируют настроение образа. Глубокие, сложные или неожиданные цвета работают как визуальный акцент. Они помогают собрать образ в целостную композицию или сделать его более современным.

