Стильная инвестиция — аксессуар зимы-2026, который хотят все

Стильная инвестиция — аксессуар зимы-2026, который хотят все

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 09:11
Аксессуар мечты этой зимы 2025/2026 — его хочет каждая модница
Девушка в шапке и перчатках. Фото: freepik

Когда карманы уже не спасают от холода, приходится доставать перчатки. Если вы уже купили себе пару — проверьте, в тренде ли они. Если еще нет — вот что стоит знать перед покупкой.

О некоторых нюансах рассказал Cosmopolitan.

Почему именно кожаные перчатки

Тканевые перчатки — это для снега и снеговиков. Но если снега нет, а холод есть, кожаные будут лучшим выбором. Они держат форму, не растягиваются после недели носки, а значит практичнее. Эко-кожа тоже подходит, если не хочется возиться с натуральной.

Шкіряні рукавички краще обрати яскравого кольору
Образ с бордовыми перчатками. Фото: Instagram/nastiapoberezhna

Этой зимой их носят многие fashion-блогеры, и это не случайно. Кожаные перчатки стали тем аксессуаром, который может либо дополнить образ, либо испортить его, если выбрать неправильно.

Цвет имеет значение

Черные перчатки — это классика, но немного устаревшая. Сейчас модницы берут ярко-красные, голубые, темно-зеленые. Бордовые и шоколадные тоже заходят, если хочется что-то насыщеннее, но в меру.

Яскраві рукавички на зиму
Образ с акцентом на стильные аксессуары. Фото: Instagram/ritaa_molchanova

Даже если берете классические белые или черные, их лучше носить с контрастным пальто или курткой. Белые перчатки к черному пальто, черные к бежевому — так они не сливаются с остальным образом и становятся заметной деталью.

Длина — вопрос вкуса

Короткие перчатки до запястья — стандарт. Но некоторые блогеры сейчас носят модели по локоть, особенно с пальто без рукавов или с короткими рукавами.

Длинные перчатки также можно интегрировать в нарядные луки с трикотажным верхом или кейпами. Просто старайтесь соблюдать баланс с деталями. Если перчатки длинные и яркие, остальное должно быть проще.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
