Україна
Стильна інвестиція — аксесуар зими-2026, що хочуть усі модниці

Стильна інвестиція — аксесуар зими-2026, що хочуть усі модниці

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 09:11
Аксесуар мрії цієї зими 2025/2026 — його хоче кожна модниця
Дівчина в шапці і рукавичках. Фото: freepik

Коли кишені вже не рятують від холоду, доводиться доставати рукавички. Якщо ви вже купили собі пару — перевірте, чи вони в тренді. Якщо ще ні — ось що варто знати перед покупкою.

Про деякі нюанси розповів Cosmopolitan.

Читайте також:

Чому саме шкіряні рукавички

Тканинні рукавички — це для снігу та сніговиків. Але якщо снігу немає, а холод є, шкіряні будуть кращим вибором. Вони тримають форму, не розтягуються після тижня носіння, а отже практичніші. Екошкіра теж підходить, якщо не хочеться возитися з натуральною.

Шкіряні рукавички краще обрати яскравого кольору
Образ з бордовими рукавичками. Фото: Instagram/nastiapoberezhna

Цієї зими їх носять багато fashion-блогерок, і це не випадково. Шкіряні рукавички стали тим аксесуаром, який може або доповнити образ, або зіпсувати його, якщо вибрати неправильно.

Колір має значення

Чорні рукавички — це класика, але трохи застаріла. Зараз модниці беруть яскраво-червоні, блакитні, темно-зелені. Бордові та шоколадні теж заходять, якщо хочеться щось насиченіше, але в міру.

Яскраві рукавички на зиму
Образ з акцентом на стильні аксесуари. Фото: Instagram/ritaa_molchanova

Навіть якщо берете класичні білі або чорні, їх краще носити з контрастним пальтом або курткою. Білі рукавички до чорного пальта, чорні до бежевого — так вони не зливаються з рештою образу і стають помітною деталлю.

Довжина — питання смаку

Короткі рукавички до зап'ястя — стандарт. Але деякі блогерки зараз носять моделі по лікоть, особливо з пальтами без рукавів або з короткими рукавами.

Довгі рукавички також можна інтегрувати в ошатні луки з трикотажним верхом або кейпами. Просто намагайтесь дотримуватися балансу з деталями. Якщо рукавички довгі і яскраві, решта має бути простішою.

Раніше ми писали про те, яка сумка в стилі 90-х стане найбажанішою наступного року.

Також ми повідомляли про шарфи, які мали попит в СРСР. Як не дивно, вони знову опинились серед трендів.

мода тренди зима аксесуари стиль 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
