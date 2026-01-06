Відео
Україна
Акцентні шкарпетки в образах — дрібна деталь, яку всі помічають

Акцентні шкарпетки в образах — дрібна деталь, яку всі помічають

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 09:25
Модні образи з акцентними шкарпетками — як їх носити правильно
Туфлі з шкарпетками. Фото з Instagram

Ще донедавна шкарпетки сприймалися як утилітарна річ, про яку не думали. Сьогодні їхня роль у моді суттєво змінилася — якісні акцентні шкарпетки стали повноцінним елементом продуманого образу і головним інструментом стилізації.

На цьому робить акцент видання Vogue.

Читайте також:

Яка деталь в образі вирішує все

Популярність акцентних шкарпеток помітно зросла після показів Simone Rocha. Яскраві пари з декором поєднували з кросівками, оздобленими камінням, і з інкрустованими кристалами Crocs. Такий контраст вивів шкарпетки в центр образу й змінив їхнє сприйняття як другорядного елементу.

Шкарпетки можна по-різному обіграти в образах
Червоні шкарпетки в образі. Фото з Instagram

Тренд швидко підхопили інші бренди. Conner Ives запропонували фіолетові шкарпетки в колегіальному стилі. Comme des Garçons представили неонові рожеві сітчасті моделі. Thom Browne звернулися до класичних варіантів, якими доповнювали свої знакові костюми. Fendi додали практичності, представивши шкарпетки з функціональними кишеньками.

Шкарпетки здатні повністю оновити образ
Сині шкарпетки. Фото з Instagram

Це був момент, коли шкарпетки перестали ховатися і стали частиною образу, про яку думають так само, як про сумку чи взуття.

Як стилізувати шкарпетки в образах

Акцентні шкарпетки активно використовують стилісти. Вони працюють із поєднанням різних принтів, кольорів і фактур. У холодний сезон вони додають образам певної іронії й індивідуальності. Картаті шкарпетки або моделі з аргайл-візерунком у поєднанні з лоферами створюють відчуття гри та стилістичної свободи.

Це працює, бо контраст між взуттям і шкарпетками привертає увагу і робить образ менш передбачуваним. Якщо все однотонне і нейтральне — шкарпетки стають тією деталлю, яка оживляє його.

Прозорі шкарпетки теж знову повернулися, але саме нестандартні відтінки формують настрій образу. Глибокі, складні або несподівані кольори працюють як візуальний акцент. Вони допомагають зібрати образ у цілісну композицію або зробити його більш сучасним.

Раніше ми писали про те, що можна носити взимку замість шапки, якщо ви їх не любите. 

Також ми повідомляли, що таке припинда і в яких образах вона зараз актуальна.

мода тренди аксесуари стиль 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
