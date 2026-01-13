Подиумные украшения 2026 года — 5 хитов, которые стоит носить

Девушка в красивых серьгах. Фото: freepik

Прошедший 2025 год можно назвать годом украшений — от ярких колец Зендеи до массивных моделей Дуа Липы. В 2026 году мода на ювелирку меняется: внимание сосредотачивается на одной заметной детали, которая способна сама по себе задавать тон образу.

В Vogue поделились главными тенденциями, которые будут определять год.

Смелые украшения

Прошлые сезоны были про слои и массивные комбинации, а 2026-й делает шаг в простоту, но не во тьму. Одни крупные, выразительные украшения заменяют десяток мелких, напоминая скульптуры или природные формы с неровностями и изгибами.

Крупные серьги. Фото из Instagram

Чокеры и каффы

Каффы возвращаются как способ придать образу характер. Их можно носить поверх рукава, сочетать с футболкой или вечерним луком. Чокеры тоже снова актуальны, но с более выверенной формой, без лишней тяжести.

Чокер. Фото из Instagram

Серебро и золото

Серебро и комбинированные металлы набирают популярность, отчасти из-за подорожания золота. Ювелиры больше работают с жемчугом и полудрагоценными камнями, а сочетание металлов в повседневных образах становится нормой.

Интересные украшения. Фото из Instagram

Кольца на мизинец

Маленькие, но заметные кольца на мизинце — способ заявить о себе без слов. Они подчеркивают уверенность, оставаясь классическими и практичными.

Кольцо на мизинец. Фото из Instagram

Украшения, которые всегда в тренде

Люди продолжают покупать меньше, но выбирают долговечные вещи. Инвестируют в качество и материал, сочетая доступные и дорогие детали, чтобы украшение оставалось актуальным годами.

Модное кольцо. Фото из Instagram

Ранее мы писали о том, какие украшения остались в моде 2025 года, но некоторые в этом сезоне тоже актуальны.

