Подиумные украшения 2026 года — 5 хитов, которые стоит носить

5 украшений 2026 года, которые покорили подиумы и Instagram
Прошедший 2025 год можно назвать годом украшений — от ярких колец Зендеи до массивных моделей Дуа Липы. В 2026 году мода на ювелирку меняется: внимание сосредотачивается на одной заметной детали, которая способна сама по себе задавать тон образу.
В Vogue поделились главными тенденциями, которые будут определять год.
Смелые украшения
Прошлые сезоны были про слои и массивные комбинации, а 2026-й делает шаг в простоту, но не во тьму. Одни крупные, выразительные украшения заменяют десяток мелких, напоминая скульптуры или природные формы с неровностями и изгибами.
Чокеры и каффы
Каффы возвращаются как способ придать образу характер. Их можно носить поверх рукава, сочетать с футболкой или вечерним луком. Чокеры тоже снова актуальны, но с более выверенной формой, без лишней тяжести.
Серебро и золото
Серебро и комбинированные металлы набирают популярность, отчасти из-за подорожания золота. Ювелиры больше работают с жемчугом и полудрагоценными камнями, а сочетание металлов в повседневных образах становится нормой.
Кольца на мизинец
Маленькие, но заметные кольца на мизинце — способ заявить о себе без слов. Они подчеркивают уверенность, оставаясь классическими и практичными.
Украшения, которые всегда в тренде
Люди продолжают покупать меньше, но выбирают долговечные вещи. Инвестируют в качество и материал, сочетая доступные и дорогие детали, чтобы украшение оставалось актуальным годами.
