Головна Мода 5 прикрас 2026 року, які підкорили подіуми та Instagram

5 прикрас 2026 року, які підкорили подіуми та Instagram

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 18:15
Подіумні прикраси 2026 року — 5 хітів, що варто носити
Дівчина в гарних сережках. Фото: freepik

Минулий 2025 рік можна назвати роком прикрас — від яскравих каблучок Зендеї до масивних моделей Дуа Ліпи. У 2026 році мода на ювелірку змінюється: увага зосереджується на одній помітній деталі, яка здатна сама по собі задавати тон образу.

У Vogue поділилися головними тенденціями, які визначатимуть рік.

Читайте також:

Сміливі прикраси

Минулі сезони були про шари і масивні комбінації, а 2026-й робить крок у простоту, але не в тьму. Одні великі, виразні прикраси замінюють десяток дрібних, нагадуючи скульптури чи природні форми з нерівностями та вигинами.

Прикраса з акцентом
Великі сережки. Фото з Instagram

Чокери та кафи

Кафи повертаються як спосіб додати образу характер. Їх можна носити поверх рукава, поєднувати з футболкою або вечірнім луком. Чокери теж знову актуальні, але з більш вивіреною формою, без зайвої тяжкості.

Чокери теж знову актуальні
Чокер. Фото з Instagram 

Cрібло та золото

Срібло й комбіновані метали набирають популярності, відчасти через дорожчання золота. Ювеліри більше працюють із перлами та напівдорогоцінним камінням, а поєднання металів у повсякденних образах стає нормою.

Ювеліри показали новий тренд
Цікаві прикраси. Фото з Instagram

Каблучки на мізинець

Маленькі, але помітні каблучки на мізинці — спосіб заявити про себе без слів. Вони підкреслюють впевненість, залишаючись класичними і практичними.

Стилізуйте каблучки по-різному
Каблучка на мізинець. Фото з Instagram

Прикраси, що завжди в тренді

Люди продовжують купувати менше, але вибирають довговічні речі. Інвестують у якість і матеріал, поєднуючи доступні та дорогі деталі, щоб прикраса залишалася актуальною роками.

Прикраси, що завжди актуальні
Модна каблучка. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, які прикраси залишились в моді 2025 року, але деякі цього сезону теж актуальні.

Також ми повідомляли, які навіть модні прикраси краще не носити, щоб не накликати біду.

мода тренди аксесуари стиль прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
