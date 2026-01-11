Актуальные антитренды 2026 — лишнее среди украшений и аксессуаров

Сезонные антитренды — какие аксессуары больше не носят в 2026
Новый 2026 год изменил правила игры в мире украшений. Теперь излишний блеск и чрезмерное количество деталей больше не работают на образ. Поэтому стилисты советуют выбирать аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль, а не наоборот.
Больше об их советах по этому поводу расскажет Новини.LIVE.
Аксессуары, потерявшие актуальность в 2026 году
Минимум на ушах и шее
Много сережек на одном ухе или несколько крупных колье одновременно сделают в 2026 году образ неудачным и запутанным.
Оптимально — не более трех проколов на одно ухо и украшения, подходящие друг другу по стилю.
Тонкие цепочки вместо массивных
Крупные цепи остаются в прошлом. Гораздо естественнее выглядят тонкие цепочки, которые можно дополнить небольшой подвеской или шармом.
Один стильный акцент вместо хаоса
Сочетать украшения из разных наборов сейчас не стоит — это создает ощущение небрежности. Лучше остановиться на одной качественной детали: тонкий браслет, изящное колье или небольшие серьги.
Пластик и акрил
Крупные массивные пластиковые или акриловые украшения в этом году выглядят дешево. Если хочется яркой детали, лучше выбирать металл или камни небольшого размера, чтобы быть в тренде.
Как видите, в 2026 году украшения — это про простоту и изящество. Один или два качественных аксессуара выглядят намного лучше, чем десяток разных деталей.
Ранее мы писали о том, какие шапки в этом году стилисты не советуют носить. Они сейчас имеют устаревший вид в образе.
Также мы сообщали, что припинда в образах этого года набрала небывалой популярности. Уточняем, что это такое и как ее стилизовать в образе.
Читайте Новини.LIVE!