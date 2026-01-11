Видео
Україна
Видео

Сезонные антитренды — какие аксессуары больше не носят в 2026

Сезонные антитренды — какие аксессуары больше не носят в 2026

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 18:02
Актуальные антитренды 2026 — лишнее среди украшений и аксессуаров
Девушка с красивыми украшениями. Фото: freepik

Новый 2026 год изменил правила игры в мире украшений. Теперь излишний блеск и чрезмерное количество деталей больше не работают на образ. Поэтому стилисты советуют выбирать аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль, а не наоборот.

Больше об их советах по этому поводу расскажет Новини.LIVE.

Читайте также:

Аксессуары, потерявшие актуальность в 2026 году

Минимум на ушах и шее

Много сережек на одном ухе или несколько крупных колье одновременно сделают в 2026 году образ неудачным и запутанным.

Які аксесуари в образі грають не на вашу користь
Лаконичные серьги. Фото: pandora.com

Оптимально — не более трех проколов на одно ухо и украшения, подходящие друг другу по стилю.

Тонкие цепочки вместо массивных

Крупные цепи остаются в прошлом. Гораздо естественнее выглядят тонкие цепочки, которые можно дополнить небольшой подвеской или шармом.

Тонкий ланцюжок в тренді цього сезону
Тонкая цепь. Фото из Instagram

Один стильный акцент вместо хаоса

Сочетать украшения из разных наборов сейчас не стоит — это создает ощущение небрежности. Лучше остановиться на одной качественной детали: тонкий браслет, изящное колье или небольшие серьги.

У 2026 році не варто поєднувати різні прикраси між собою
Украшения. Фото из Instagram

Пластик и акрил

Крупные массивные пластиковые или акриловые украшения в этом году выглядят дешево. Если хочется яркой детали, лучше выбирать металл или камни небольшого размера, чтобы быть в тренде.

Прикраси з пластику у 2026 стали антитрендом
Серьги из пластика. Фото из Instagram

Как видите, в 2026 году украшения — это про простоту и изящество. Один или два качественных аксессуара выглядят намного лучше, чем десяток разных деталей.

Ранее мы писали о том, какие шапки в этом году стилисты не советуют носить. Они сейчас имеют устаревший вид в образе.

Также мы сообщали, что припинда в образах этого года набрала небывалой популярности. Уточняем, что это такое и как ее стилизовать в образе.

мода аксессуары стиль антитренды 2026 год
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
