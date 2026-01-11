Актуальные антитренды 2026 — лишнее среди украшений и аксессуаров

Девушка с красивыми украшениями. Фото: freepik

Новый 2026 год изменил правила игры в мире украшений. Теперь излишний блеск и чрезмерное количество деталей больше не работают на образ. Поэтому стилисты советуют выбирать аксессуары, которые подчеркнут ваш стиль, а не наоборот.

Аксессуары, потерявшие актуальность в 2026 году

Минимум на ушах и шее

Много сережек на одном ухе или несколько крупных колье одновременно сделают в 2026 году образ неудачным и запутанным.

Лаконичные серьги. Фото: pandora.com

Оптимально — не более трех проколов на одно ухо и украшения, подходящие друг другу по стилю.

Тонкие цепочки вместо массивных

Крупные цепи остаются в прошлом. Гораздо естественнее выглядят тонкие цепочки, которые можно дополнить небольшой подвеской или шармом.

Тонкая цепь. Фото из Instagram

Один стильный акцент вместо хаоса

Сочетать украшения из разных наборов сейчас не стоит — это создает ощущение небрежности. Лучше остановиться на одной качественной детали: тонкий браслет, изящное колье или небольшие серьги.

Украшения. Фото из Instagram

Пластик и акрил

Крупные массивные пластиковые или акриловые украшения в этом году выглядят дешево. Если хочется яркой детали, лучше выбирать металл или камни небольшого размера, чтобы быть в тренде.

Серьги из пластика. Фото из Instagram

Как видите, в 2026 году украшения — это про простоту и изящество. Один или два качественных аксессуара выглядят намного лучше, чем десяток разных деталей.

