Актуальні антитренди 2026 — зайве серед прикрас та аксесуарів

Дівчина з гарними прикрасами. Фото: freepik

Новий 2026 рік змінив правила гри в світі прикрас. Тепер зайвий блиск і надмірна кількість деталей більше не працюють на образ. Тому стилісти радять вибирати аксесуари, які підкреслять ваш стиль, а не навпаки.

Аксесуари, що втратили актуальність у 2026 році

Мінімум на вухах і шиї

Багато сережок на одному вусі або кілька великих кольє одночасно зроблять у 2026 році образ невдалим і заплутаним.

Лаконічні сережки. Фото: pandora.com

Оптимально — не більше трьох проколів на одне вухо і прикраси, які підходять одна одній за стилем.

Тонкі ланцюжки замість масивних

Великі ланцюги залишаються в минулому. Набагато природніший вигляд мають тонкі ланцюжки, які можна доповнити невеликою підвіскою або шармом.

Тонкий ланцюг. Фото з Instagram

Один стильний акцент замість хаосу

Поєднувати прикраси з різних наборів зараз не варто — це створює відчуття недбалості. Краще зупинитися на одній якісній деталі: тонкий браслет, витончене кольє або невеликі сережки.

Прикраси. Фото з Instagram

Пластик і акрил

Великі масивні пластикові чи акрилові прикраси цього року мають дешевий вигляд. Якщо хочеться яскравої деталі, краще обирати метал або камені невеликого розміру, щоб бути в тренді.

Сережки з пластику. Фото з Instagram

Як бачите, у 2026 році прикраси — це про простоту та витонченість. Один або два якісні аксесуари мають набагато кращий вигляд, ніж десяток різних деталей.

