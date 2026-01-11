Відео
Головна Мода Сезонні антитренди — які аксесуари більше не носять у 2026 році

Сезонні антитренди — які аксесуари більше не носять у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 18:02
Актуальні антитренди 2026 — зайве серед прикрас та аксесуарів
Дівчина з гарними прикрасами. Фото: freepik

Новий 2026 рік змінив правила гри в світі прикрас. Тепер зайвий блиск і надмірна кількість деталей більше не працюють на образ. Тому стилісти радять вибирати аксесуари, які підкреслять ваш стиль, а не навпаки.

Більше про їх поради з цього приводу розповість Новини.LIVE.

Читайте також:

Аксесуари, що втратили актуальність у 2026 році

Мінімум на вухах і шиї

Багато сережок на одному вусі або кілька великих кольє одночасно зроблять у 2026 році образ невдалим і заплутаним.

Які аксесуари в образі грають не на вашу користь
Лаконічні сережки. Фото: pandora.com

Оптимально — не більше трьох проколів на одне вухо і прикраси, які підходять одна одній за стилем.

Тонкі ланцюжки замість масивних

Великі ланцюги залишаються в минулому. Набагато природніший вигляд мають тонкі ланцюжки, які можна доповнити невеликою підвіскою або шармом.

Тонкий ланцюжок в тренді цього сезону
Тонкий ланцюг. Фото з Instagram

Один стильний акцент замість хаосу

Поєднувати прикраси з різних наборів зараз не варто — це створює відчуття недбалості. Краще зупинитися на одній якісній деталі: тонкий браслет, витончене кольє або невеликі сережки.

У 2026 році не варто поєднувати різні прикраси між собою
Прикраси. Фото з Instagram

Пластик і акрил

Великі масивні пластикові чи акрилові прикраси цього року мають дешевий вигляд. Якщо хочеться яскравої деталі, краще обирати метал або камені невеликого розміру, щоб бути в тренді.

Прикраси з пластику у 2026 стали антитрендом
Сережки з пластику. Фото з Instagram

Як бачите, у 2026 році прикраси — це про простоту та витонченість. Один або два якісні аксесуари мають набагато кращий вигляд, ніж десяток різних деталей.

Раніше ми писали про те, які шапки цього року стилісти не радять носити. Вони зараз мають застарілий вигляд в образі.

Також ми повідомляли, що припинда в образах цього року набрала небувалої популярності. Уточнюємо, що це таке та як її стилізувати в образі.

мода аксесуари стиль антитренди 2026 рік
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
