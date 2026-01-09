Відео
Україна
Застарілий вибір — 3 шапки, які стилісти більше не радять

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 09:12
3 шапки, які вже неактуальні у 2025–2026 — про них варто забути
Дівчина в рожевій шапці. Фото: freepik

Без шапки в холодну пору не обійтися, але не всі шапки однаково добрі. Розповідаємо, які моделі вже не працюють і чим їх краще замінити, аби було тепло та стильно.

Новини.LIVE виділив 3 трендових моделі.

Шапки зі стразами та паєтками

Популярність таких головних уборів давно минула. Шапки зі стразами, камінцями, блискітками мають дешевий та недоречний вигляд. Якщо хочете шапку з прикрасами, краще обрати берет чи кепі з якісною дорогою фурнітурою, наприклад, в англійському стилі.

Шапки зі стразами опинилися в антитрендах
Сіра шапка зі стразами. Фото з Instagram

Стрази і паєтки працювали в нульових, коли все блищало і це вважалося нормальним. Зараз блиск на шапці має застарілий вигляд.

Шапки з великим помпоном

Такий головний убір доречний для маленьких дітей, бо асоціюється з дитинством. Досить дивно бачити у такій шапці дорослу жінку. Такий образ позбавлений смаку.

Якщо ви не лижниця, стилісти рекомендують замінити таку шапку на мінімалістичну шапку-біні. А якщо буде дуже холодно, можна сміливо вдягати хутряну вушанку, яка зараз знову актуальна.

Шапки з велики помпоном залиште для лижниць
Шапка з великим помпоном. Фото з Instagram

Помпон сам по собі не поганий, але великий помпон робить шапку дитячою.

Смугасті та яскраві шапки

Цього сезону в моді головні убори монохромних природних кольорів. Яскравий головний убір викликає здивування, особливо якщо шапка має різнокольорові смужки. Таким чином ви спотворюєте свій образ, додаючи йому несмаку та дешевизни.

Смугасті шапки вже мають застарілий вигляд
Яскрава смугаста шапка. Фото з Instagram

Якщо хочете яскравих кольорів, можна вдягнути однотонну шапку червоного, жовтого чи смарагдового кольору. Але смужки і поєднання кількох яскравих кольорів роблять шапку схожою на щось з дитячого гардероба.

Раніше ми писали про те, який головний убір навпаки став фаворитом у модниць цього сезону.

Також ми повідомляли, що шкарпетки можуть стати стильним акцентом в образі.

мода аксесуари стиль антитренди шапка
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
