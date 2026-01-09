Видео
Устаревший выбор — 3 шапки, которые стилисты больше не советуют

Устаревший выбор — 3 шапки, которые стилисты больше не советуют

Дата публикации 9 января 2026 09:12
3 шапки, которые уже неактуальны в 2025-2026 — о них стоит забыть
Девушка в розовой шапке. Фото: freepik

Без шапки в холодное время не обойтись, но не все шапки одинаково хороши. Рассказываем, какие модели уже не работают и чем их лучше заменить, чтобы было тепло и стильно.

Новини.LIVE выделил 3 трендовых модели.

Шапки со стразами и пайетками

Популярность таких головных уборов давно прошла. Шапки со стразами, камнями, блестками выглядят дешево и неуместно. Если хотите шапку с украшениями, лучше выбрать берет или кепи с качественной дорогой фурнитурой, например, в английском стиле.

Шапки зі стразами опинилися в антитрендах
Серая шапка со стразами. Фото из Instagram

Стразы и пайетки работали в нулевых, когда все блестело и это считалось нормальным. Сейчас блеск на шапке выглядит устаревшим.

Шапки с большим помпоном

Такой головной убор уместен для маленьких детей, потому что ассоциируется с детством. Довольно странно видеть в такой шапке взрослую женщину. Такой образ лишен вкуса.

Если вы не лыжница, стилисты рекомендуют заменить такую шапку на минималистичную шапку-бини. А если будет очень холодно, можно смело надевать меховую ушанку, которая сейчас снова актуальна.

Шапки з велики помпоном залиште для лижниць
Шапка с большим помпоном. Фото из Instagram

Помпон сам по себе не плох, но большой помпон делает шапку детской.

Полосатые и яркие шапки в полоску

В этом сезоне в моде головные уборы монохромных природных цветов. Яркий головной убор вызывает недоумение, особенно если шапка имеет разноцветные полоски. Таким образом вы искажаете свой образ, добавляя ему безвкусицы и дешевизны.

Смугасті шапки вже мають застарілий вигляд
Яркая полосатая шапка. Фото из Instagram

Если хотите ярких цветов, можно надеть однотонную шапку красного, желтого или изумрудного цвета. Но полоски и сочетание нескольких ярких цветов делают шапку похожей на что-то из детского гардероба.

мода аксессуары стиль антитренды шапка
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
