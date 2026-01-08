Новый зимний микротренд — головной убор, заполонивший Instagram

Девушка в меховом головном уборе. Фото: freepik

Настоящие холода уже набирают силу, и fashion-блогеры нашли неожиданного фаворита сезона — круглые шапки из эко-меха. Глядя на них, сразу вспоминаешь моду 80-х, хотя сегодня этот аксессуар выглядит иначе.

Новини.LIVE расскажет, почему именно эти шапки на пике популярности.

Реклама

Читайте также:

Какие шапки модные этой зимой 2026 года

Меховые шапки, или пилбокс, сейчас наполнили большинство магазинов масс-маркета. Zara, House, Reserved приложили руки к популяризации этого головного убора. Но в отличие от прошлого века, сегодня их изготавливают преимущественно из искусственных материалов.

Одежда из эко-меха в тренде. Фото из Instagram

Пилбокс — это круглый головной убор без полей, который плотно сидит на голове. В 80-х его носили с натуральным мехом, сейчас уже с эко-мехом. Форма осталась такой же, но материал изменился, и это важно.

Пилбокс. Фото из Instagram

Почему эко-мех лучше за натуральный

Эти шапки добавляют зимним образам роскоши. И к счастью, времена, когда дорогой вид можно было создать только с помощью животного меха, уже прошли. Эко-мех сейчас больше пользуется спросом.

К тому же, эко-мех легче в уходе. Он не боится влаги так сильно, как натуральный, не теряет форму после дождя и не требует специального хранения. Можно просто носить и не беспокоиться о том, что шапка испортится.

Ранее мы писали о том, что капор составил достойную конкуренцию обычным шапкам.

Также мы сообщали, что для тех, кому не подходят шапки, есть другие стильные варианты.