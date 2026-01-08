Новый зимний микротренд — головной убор, заполонивший Instagram

Самый популярный головной убор зимы-2026 из соцсетей
Настоящие холода уже набирают силу, и fashion-блогеры нашли неожиданного фаворита сезона — круглые шапки из эко-меха. Глядя на них, сразу вспоминаешь моду 80-х, хотя сегодня этот аксессуар выглядит иначе.
Новини.LIVE расскажет, почему именно эти шапки на пике популярности.
Какие шапки модные этой зимой 2026 года
Меховые шапки, или пилбокс, сейчас наполнили большинство магазинов масс-маркета. Zara, House, Reserved приложили руки к популяризации этого головного убора. Но в отличие от прошлого века, сегодня их изготавливают преимущественно из искусственных материалов.
Пилбокс — это круглый головной убор без полей, который плотно сидит на голове. В 80-х его носили с натуральным мехом, сейчас уже с эко-мехом. Форма осталась такой же, но материал изменился, и это важно.
Почему эко-мех лучше за натуральный
Эти шапки добавляют зимним образам роскоши. И к счастью, времена, когда дорогой вид можно было создать только с помощью животного меха, уже прошли. Эко-мех сейчас больше пользуется спросом.
К тому же, эко-мех легче в уходе. Он не боится влаги так сильно, как натуральный, не теряет форму после дождя и не требует специального хранения. Можно просто носить и не беспокоиться о том, что шапка испортится.
Ранее мы писали о том, что капор составил достойную конкуренцию обычным шапкам.
Также мы сообщали, что для тех, кому не подходят шапки, есть другие стильные варианты.
Читайте Новини.LIVE!