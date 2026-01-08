Новий зимовий мікротренд — головний убір, що заполонив Instagram

Дівчина в хутряному головному уборі. Фото: freepik

Справжні холоди вже набирають сили, і fashion-блогери знайшли несподіваного фаворита сезону — круглі шапки з екохутра. Дивлячись на них, відразу згадуєш моду 80-х, хоча сьогодні цей аксесуар має інакший вигляд.

Новини.LIVE розповість, чому саме ці шапки на піку популярності.

Які шапки модні цієї зими 2026

Хутряні шапки, або пілбокс, нині наповнили більшість магазинів мас-маркету. Zara, House, Reserved доклали рук до популяризації цього головного убору. Але на відміну від минулого століття, сьогодні їх виготовляють переважно зі штучних матеріалів.

Одяг з екохутра в тренді. Фото з Instagram

Пілбокс — це круглий головний убір без полів, який щільно сидить на голові. У 80-х його носили з натуральним хутром, зараз вже з екохутром. Форма залишилася такою самою, але матеріал змінився, і це важливо.

Пілбокс. Фото з Instagram

Чому екохутро краще за натуральне

Ці шапки додають зимовим образам розкоші. І на щастя, часи, коли дорогий вигляд можна було створити лише за допомогою тваринного хутра, вже минули. Екохутро зараз більший має опит.

До того ж, екохутро легше в догляді. Воно не боїться вологи так сильно, як натуральне, не втрачає форму після дощу і не вимагає спеціального зберігання. Можна просто носити і не турбуватися про те, що шапка зіпсується.

