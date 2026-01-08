Новий зимовий мікротренд — головний убір, що заполонив Instagram

Найпопулярніший головний убір зими-2026 із соцмереж
Справжні холоди вже набирають сили, і fashion-блогери знайшли несподіваного фаворита сезону — круглі шапки з екохутра. Дивлячись на них, відразу згадуєш моду 80-х, хоча сьогодні цей аксесуар має інакший вигляд.
Які шапки модні цієї зими 2026
Хутряні шапки, або пілбокс, нині наповнили більшість магазинів мас-маркету. Zara, House, Reserved доклали рук до популяризації цього головного убору. Але на відміну від минулого століття, сьогодні їх виготовляють переважно зі штучних матеріалів.
Пілбокс — це круглий головний убір без полів, який щільно сидить на голові. У 80-х його носили з натуральним хутром, зараз вже з екохутром. Форма залишилася такою самою, але матеріал змінився, і це важливо.
Чому екохутро краще за натуральне
Ці шапки додають зимовим образам розкоші. І на щастя, часи, коли дорогий вигляд можна було створити лише за допомогою тваринного хутра, вже минули. Екохутро зараз більший має опит.
До того ж, екохутро легше в догляді. Воно не боїться вологи так сильно, як натуральне, не втрачає форму після дощу і не вимагає спеціального зберігання. Можна просто носити і не турбуватися про те, що шапка зіпсується.
