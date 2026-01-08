Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Найпопулярніший головний убір зими-2026 із соцмереж

Найпопулярніший головний убір зими-2026 із соцмереж

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 09:52
Новий зимовий мікротренд — головний убір, що заполонив Instagram
Дівчина в хутряному головному уборі. Фото: freepik

Справжні холоди вже набирають сили, і fashion-блогери знайшли несподіваного фаворита сезону — круглі шапки з екохутра. Дивлячись на них, відразу згадуєш моду 80-х, хоча сьогодні цей аксесуар має інакший вигляд.

Новини.LIVE розповість, чому саме ці шапки на піку популярності.

Реклама
Читайте також:

Які шапки модні цієї зими 2026

Хутряні шапки, або пілбокс, нині наповнили більшість магазинів мас-маркету. Zara, House, Reserved доклали рук до популяризації цього головного убору. Але на відміну від минулого століття, сьогодні їх виготовляють переважно зі штучних матеріалів.

Найпопулярніший головний убір зими-2026 із соцмереж - фото 1
Одяг з екохутра в тренді. Фото з Instagram

Пілбокс — це круглий головний убір без полів, який щільно сидить на голові. У 80-х його носили з натуральним хутром, зараз вже з екохутром. Форма залишилася такою самою, але матеріал змінився, і це важливо.

Найпопулярніший головний убір зими-2026 із соцмереж - фото 2
Пілбокс. Фото з Instagram

Чому екохутро краще за натуральне

Ці шапки додають зимовим образам розкоші. І на щастя, часи, коли дорогий вигляд можна було створити лише за допомогою тваринного хутра, вже минули. Екохутро зараз більший має опит.

До того ж, екохутро легше в догляді. Воно не боїться вологи так сильно, як натуральне, не втрачає форму після дощу і не вимагає спеціального зберігання. Можна просто носити і не турбуватися про те, що шапка зіпсується.

Раніше ми писали про те, що капор склав гідну конкуренцію звичайним шапкам.

Також ми повідомляли, що для тих, кому не пасують шапки, є інші стильні варіанти.

мода тренди головні убори аксесуари стиль
Емілія Павлюк - Редактор
Автор:
Емілія Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації