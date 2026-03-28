Не хустки: новий фаворит стилістів серед весняних аксесуарів

Щойно стає тепліше, рука сама тягнеться сховати зимові речі подалі. Але цієї весни є один аксесуар, який точно не варто відправляти "на відпочинок". Мова про шарф із торочками.

Шарф став новим героєм весни-2026

Цього сезону він раптово став тим самим "щось не вистачає" у луці, що перетворює звичайний образ на цікавий. І вся його магія у простоті. Бо він має максимально невимушений вигляд, але при цьому одразу додає образу шарму.

Найцікавіше те, як його носять. Забудьте про акуратно зав’язані вузли. Зараз усе працює навпаки: чим менш старанно, тим краще. Шарф просто накидають на одне плече, дозволяючи торочкам рухатися під час ходьби. І саме цей рух робить образ "живим", ніби він не продуманий до дрібниць, а склався сам собою.

Ще один варіант, який зараз активно підхопили модниці — використовувати шарф замість пояса. Так носять шарфи разом з легкими пальтами або тренчами, щоб підкреслити талію.

Якщо говорити про кольори — тут усе ніжно і спокійно. Пастель, молочні відтінки, приглушені бежеві. Саме вони найкраще "лягають" у монохромні образи. Взагалі, цей тренд добре показує одну просту річ: мода зараз не про складність. Вона про деталі, які працюють замість вас.

