Сонцезахисні окуляри 2026: що буде в моді цього сезону

Є аксесуари, які не потребують гучної презентації. Вони просто працюють на образ і завжди влучно. Круглі сонцезахисні окуляри саме з цієї категорії.

Щосезону з’являються нові форми, експерименти, дивні силуети. Але коли не хочеться ризикувати або витрачати час на "а чи пасує мені це?", рука автоматично тягнеться до круглої оправи. І не дарма.

Чому всі знову носять круглі окуляри

У них є одна проста перевага — вони не перевантажують образ. Навіть якщо ви одягнете щось яскраве або складне, такі окуляри не конкурують, а акуратно доповнюють.

Особливо зараз актуальні моделі з тонкою металевою оправою. Вони мають легкий, трохи вінтажний вигляд.

Це база, яка не набридає

Круглі окуляри — як біла сорочка або прямі джинси. Їх можна носити роками і вони не будуть мати застарілий вигляд.

Вони однаково добре "дружать" і з класикою, і з більш розслабленими речами. Пальто, шкіряна куртка, худі, сорочка — не важливо. Вони просто підлаштовуються.

Кому вони пасують

Тут є нюанс: ідеально кругла форма найкраще підійде більш кутовим рисам обличчя — вона їх пом’якшує. Але це не правило, а швидше орієнтир.

Якщо сумніваєтеся, то обирайте трохи більший розмір або не ідеально круглу, а злегка овальну форму. Вона буде мати сучасний вигляд і пасує практично всім.

На що звернути увагу при виборі

Є дві речі, які реально мають значення:

захист від сонця (краще не нижче UV 380–400);

комфортне затемнення (для весни зазвичай підходить рівень 2–3).

І ще маленька порада: не беріть занадто дрібні окуляри, якщо хочете, щоб вони мали актуальний вигляд. Зараз краще працює трохи більший, "вільніший" формат.

