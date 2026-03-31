Сонцезахисні окуляри 2026: що буде в моді цього сезону

Головна Мода Сонцезахисні окуляри 2026: модель, що буде в моді цього сезону

Дата публікації: 31 березня 2026 11:05
Дівчина в яскравих окулярах. Фото: freepik

Є аксесуари, які не потребують гучної презентації. Вони просто працюють на образ і завжди влучно. Круглі сонцезахисні окуляри саме з цієї категорії.

Новини.LIVE розповість, чому саме вони варті уваги.

Щосезону з’являються нові форми, експерименти, дивні силуети. Але коли не хочеться ризикувати або витрачати час на "а чи пасує мені це?", рука автоматично тягнеться до круглої оправи. І не дарма.

Чому всі знову носять круглі окуляри

У них є одна проста перевага — вони не перевантажують образ. Навіть якщо ви одягнете щось яскраве або складне, такі окуляри не конкурують, а акуратно доповнюють.

Особливо зараз актуальні моделі з тонкою металевою оправою. Вони мають легкий, трохи вінтажний вигляд.

Це база, яка не набридає

Круглі окуляри — як біла сорочка або прямі джинси. Їх можна носити роками і вони не будуть мати застарілий вигляд.

Вони однаково добре "дружать" і з класикою, і з більш розслабленими речами. Пальто, шкіряна куртка, худі, сорочка — не важливо. Вони просто підлаштовуються.

Кому вони пасують

Тут є нюанс: ідеально кругла форма найкраще підійде більш кутовим рисам обличчя — вона їх пом’якшує. Але це не правило, а швидше орієнтир.

Якщо сумніваєтеся, то обирайте трохи більший розмір або не ідеально круглу, а злегка овальну форму. Вона буде мати сучасний вигляд і пасує практично всім.

На що звернути увагу при виборі

Є дві речі, які реально мають значення:

  •  захист від сонця (краще не нижче UV 380–400);
  • комфортне затемнення (для весни зазвичай підходить рівень 2–3).

І ще маленька порада: не беріть занадто дрібні окуляри, якщо хочете, щоб вони мали актуальний вигляд. Зараз краще працює трохи більший, "вільніший" формат.

Раніше ми писали про те, що деякі речі повернулися в моду з 90-х. Головне вміти правильно інтерпретувати цей тренд. 

Також Новини.LIVE повідомляли про трендовий колір балеток цього сезону. Це та сама універсальна модель, яку можна носити під різні образи.

Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
