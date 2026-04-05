Модний аксесуар для волосся, який носить акторка серіалу "Дивні Дива"

Міллі Боббі. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Якщо ви думаєте, що аксесуари для волосся — це лише дрібниця, ви сильно недооцінюєте їхню силу. Насправді правильно підібраний крабик, об’ємна гумка або м’яка пов’язка здатні перетворити будь-яку зачіску на стильний образ за лічені хвилини.

Новини.LIVE пояснить, про який аксесуар піде мова в нашому матеріалі.

Особливо ці аксесуари актуальні навесні та влітку, коли хочеться легкості і комфорту, адже важкі шапки чи капелюхи лише обтяжують образ. Саме тому обідки та пов’язки повертаються у тренди — і приклад тут подає сама Міллі Боббі Браун. Акторка, що відома за серіалом "Дивні Дива" віддає перевагу м’яким пов’язкам, які пасують до одягу і одночасно тримають волосся подалі від обличчя.

Який аксесуар для волосся носить відома акторка

На одному з останніх виходів Міллі обрала синій комплект з топа без бретелей та спідниці у вайбі чистого Y2K. Образ доповнили темні окуляри в тон, а волосся мали неймовірний вигляд: легкі хвилі на кінчиках і м’яка пов’язка.

Відтворити таку зачіску можна самостійно вдома. Почніть з миття волосся і нанесення кондиціонера для зволоження. Потім нанесіть мус для об’єму і трохи підсушіть волосся феном, використовуючи гребінець. Кінчики можна підкрутити круглою щіткою або плойкою, якщо волосся не тримає форму.

Після цього легенько розчешіть локони, щоб надати їм природності, і зафіксуйте текстурайзером. І як завершальний штрих — м’яка пов’язка, яку слід розташувати так, щоб кілька пасм залишилися вільними біля обличчя. Саме це створює ту саму effortless-естетику, яка має природний, стильний і ненав’язливий вигляд.

