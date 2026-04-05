Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Акторка серіалу "Дивні дива" показала, який аксесуар носити весною

Акторка серіалу "Дивні дива" показала, який аксесуар носити весною

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 13:19
Модний аксесуар для волосся, який носить акторка серіалу "Дивні Дива"
Міллі Боббі. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Якщо ви думаєте, що аксесуари для волосся — це лише дрібниця, ви сильно недооцінюєте їхню силу. Насправді правильно підібраний крабик, об’ємна гумка або м’яка пов’язка здатні перетворити будь-яку зачіску на стильний образ за лічені хвилини.

Новини.LIVE пояснить, про який аксесуар піде мова в нашому матеріалі.

Особливо ці аксесуари актуальні навесні та влітку, коли хочеться легкості і комфорту, адже важкі шапки чи капелюхи лише обтяжують образ. Саме тому обідки та пов’язки повертаються у тренди — і приклад тут подає сама Міллі Боббі Браун. Акторка, що відома за серіалом "Дивні Дива" віддає перевагу м’яким пов’язкам, які пасують до одягу і одночасно тримають волосся подалі від обличчя.

Який аксесуар для волосся носить відома акторка

На одному з останніх виходів Міллі обрала синій комплект з топа без бретелей та спідниці у вайбі чистого Y2K. Образ доповнили темні окуляри в тон, а волосся мали неймовірний вигляд: легкі хвилі на кінчиках і м’яка пов’язка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відтворити таку зачіску можна самостійно вдома. Почніть з миття волосся і нанесення кондиціонера для зволоження. Потім нанесіть мус для об’єму і трохи підсушіть волосся феном, використовуючи гребінець. Кінчики можна підкрутити круглою щіткою або плойкою, якщо волосся не тримає форму.

Читайте також:

Після цього легенько розчешіть локони, щоб надати їм природності, і зафіксуйте текстурайзером. І як завершальний штрих — м’яка пов’язка, яку слід розташувати так, щоб кілька пасм залишилися вільними біля обличчя. Саме це створює ту саму effortless-естетику, яка має природний, стильний і ненав’язливий вигляд.

Раніше ми писали про те, через яку помилку при укладанні волосся ви будете мати старший вигляд. Навіть стару стрижку можна "оживити" завдяки свіжому підходу.

Також Новини.LIVE повідомили, чому стало прийнятним носити кепку задом наперед. Насправді річ не тільки в звичці чи модному тренді.

знаменитості серіал "Дивні дива" аксесуари для волосся
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації