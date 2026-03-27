Правильний догляд за жирним волоссям: поради від перукарів

Вранці ви прокидаєтесь із чудовою шевелюрою, а вже до вечора волосся здається жирним і без об’єму? Знайома ситуація для багатьох, але це не вирок. З кількома простими прийомами можна довше зберігати свіжість і красу волосся без щоденного миття.

Як доглядати за жирним волоссям

Сухий шампунь перед сном

Багато хто вважає, що сухий шампунь використовують тільки в поспіху. Насправді, якщо нанести його на корені ввечері, він вбере надлишок шкірного жиру, поки ви спите. І тоді на ранок волосся буде мати свіжий вигляд.

Використання фена

Не бійтеся сушити волосся феном, але робіть це розумно. Спрямовуйте тепло на корені, щоб трохи зменшити вологість шкіри голови і додати об’єму. Довжину та кінчики залишайте сохнути природно — так вони менше пересушуються.

Уникайте пари з душу

Гарячий душ і пара стимулюють роботу сальних залоз, і волосся швидше жирніє. Якщо не готові відмовитися від гарячої води, спробуйте шапочку для душу. Вона захистить волосся від зайвої вологи й допоможе зберегти чистоту коренів.

А ще ми часто навіть не помічаємо, як постійно чіпаємо волосся, але дарма. На руках накопичується жир і бруд, які переносяться на корені. Чим менше ви торкаєтесь волосся, тим довше воно буде виглядати свіжим.

Зачіски, що рятують день

Іноді на допомогу приходять прості зачіски:

гладкий низький хвіст з центральним проділом;

об’ємний високий пучок;

або одна коса, що маскує жирність і додає текстури.

Усі ці маленькі хитрощі допоможуть вам рідше мити волосся і підтримувати його здоровий вигляд.

