Правильний догляд за жирним волоссям: поради від перукарів
Вранці ви прокидаєтесь із чудовою шевелюрою, а вже до вечора волосся здається жирним і без об’єму? Знайома ситуація для багатьох, але це не вирок. З кількома простими прийомами можна довше зберігати свіжість і красу волосся без щоденного миття.
Розповідає Новини.LIVE з посиланням на City Magazine.
Як доглядати за жирним волоссям
Сухий шампунь перед сном
Багато хто вважає, що сухий шампунь використовують тільки в поспіху. Насправді, якщо нанести його на корені ввечері, він вбере надлишок шкірного жиру, поки ви спите. І тоді на ранок волосся буде мати свіжий вигляд.
Використання фена
Не бійтеся сушити волосся феном, але робіть це розумно. Спрямовуйте тепло на корені, щоб трохи зменшити вологість шкіри голови і додати об’єму. Довжину та кінчики залишайте сохнути природно — так вони менше пересушуються.
Уникайте пари з душу
Гарячий душ і пара стимулюють роботу сальних залоз, і волосся швидше жирніє. Якщо не готові відмовитися від гарячої води, спробуйте шапочку для душу. Вона захистить волосся від зайвої вологи й допоможе зберегти чистоту коренів.
А ще ми часто навіть не помічаємо, як постійно чіпаємо волосся, але дарма. На руках накопичується жир і бруд, які переносяться на корені. Чим менше ви торкаєтесь волосся, тим довше воно буде виглядати свіжим.
Зачіски, що рятують день
Іноді на допомогу приходять прості зачіски:
- гладкий низький хвіст з центральним проділом;
- об’ємний високий пучок;
- або одна коса, що маскує жирність і додає текстури.
Усі ці маленькі хитрощі допоможуть вам рідше мити волосся і підтримувати його здоровий вигляд.
