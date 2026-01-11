Відео
3 неочевидні помилки при митті волосся, які шкодять об'єму

3 неочевидні помилки при митті волосся, які шкодять об’єму

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 11:18
Як не варто мити волосся — 3 помилки, які зіпсують його стан
Дівчині миють волосся. Фото: freepik

Навіть у такій звичній справі, як миття волосся, легко припуститися помилок, які не помітні на перший погляд, але можуть шкодити здоров’ю волосся. Фармацевтка Гелена Родеро виділила три найпоширеніші та неочевидні з них.

Про них детальніше написало видання Vogue.

Помилки під час миття волосся

Занадто довго під водою

Гарячий душ приємний, але тривале перебування під водою виснажує волосся. Волосся поглинає і втрачає вологу постійно — цей процес називають гідральною втомою. В результаті пасма стають ламкими, тьмяними і більш схильними до посічених кінців. Оптимальний варіант — швидке миття 2–3 хвилини. За цей час шампунь й так добре очищує шкіру голови.

Кругові рухи пальцями при нанесенні шампуню

Багато хто вважає, що масаж голови круговими рухами допомагає очистити шкіру. Насправді це може травмувати волосся біля кореня і посилити його ламкість. Гелена радить рухати пальцями між пасмами в одному напрямку, ніжно, але ретельно. Особливу увагу варто приділяти зонам, які часто залишаються без уваги: верхівка, потилиця, ділянка за вухами. Там накопичується бруд і залишки косметики, і саме ці місця найчастіше стають джерелом подразнень шкіри.

Закручування волосся в рушник

Здавалося б, простий жест — обернути волосся в рушник після миття. Але волосся у такому стані дуже крихке. Зайвий тиск на нього і тертя створюють мікропошкодження, які з часом проявляються у ламкості й посічених кінцях. Краще використовувати тюрбан із мікрофібри або м’який рушник, притискати волосся до нього легкими рухами і не залишати загорнутим довше ніж 5–10 хвилин.

Раніше ми писали про те, яким чином жінкам з тонким волоссям варто доглядати за ним.

Також ми повідомляли, які можуть бути наслідки для волосся, якщо його не мити 30 днів.

мода лайфхаки волосся цікаві факти стиль
