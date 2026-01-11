Как не стоит мыть волосы — 3 ошибки, которые испортят их состояние

Видео
3 неочевидные ошибки при мытье волос, которые вредят объему

Дата публикации 11 января 2026 11:18
Даже в таком привычном деле, как мытье волос, легко допустить ошибки, которые не заметны на первый взгляд, но могут вредить здоровью волос. Фармацевт Хелена Родеро выделила три самые распространенные и неочевидные из них.

О них подробнее написало издание Vogue.

Ошибки во время мытья волос

Слишком долго под водой

Горячий душ приятен, но длительное пребывание под водой истощает волосы. Волосы поглощают и теряют влагу постоянно — этот процесс называют гидральной усталостью. В результате пряди становятся ломкими, тусклыми и более склонными к секущимся концам. Оптимальный вариант — быстрое мытье 2-3 минуты. За это время шампунь и так хорошо очищает кожу головы.

Круговые движения пальцами при нанесении шампуня

Многие считают, что массаж головы круговыми движениями помогает очистить кожу. На самом деле это может травмировать волосы у корня и усилить их ломкость. Гелена советует двигать пальцами между прядями в одном направлении, нежно, но тщательно. Особое внимание стоит уделять зонам, которые часто остаются без внимания: макушка, затылок, участок за ушами. Там скапливается грязь и остатки косметики, и именно эти места чаще всего становятся источником раздражений кожи.

Закручивание волос в полотенце

Казалось бы, простой жест — обернуть волосы в полотенце после мытья. Но волосы в таком состоянии очень хрупкие. Излишнее давление на них и трение создают микроповреждения, которые со временем проявляются в ломкости и секущихся концах. Лучше использовать тюрбан из микрофибры или мягкое полотенце, прижимать волосы к нему легкими движениями и не оставлять завернутыми дольше 5-10 минут.

