Что будет, если не мыть голову месяц — неожиданные последствия

Мытье волос в салоне. Фото: freepik

Нет одного правильного ответа для всех. Частота мытья зависит от типа волос, жирности кожи головы и даже от того, какие процедуры вы делали.

Дерматолог Энтони Росси из Мемориального онкологического центра Слоуна Кеттеринга объяснил в комментарии CNN, что это индивидуально и обе крайности вредят.

Реклама

Читайте также:

Что не так со слишком частым мытьем

Когда вы моете голову каждый день, шампунь смывает не только грязь, но и естественный жир, который защищает волосы. Без него волосы становятся сухими, ломкими, тусклыми. Если еще и использовать горячую воду и фен — двойной удар.

Кожа головы тоже реагирует. Когда ее постоянно лишают жира, она пытается компенсировать потерю и начинает вырабатывать еще больше.

Что не так с редким мытьем волос

Если не мыть голову долго, жир накапливается, смешивается с потом, пылью, мертвыми клетками кожи. Это создает среду для бактерий, которые могут вызвать неприятный запах и зуд. Кожа головы начинает шелушиться и это не всегда перхоть.

Еще один момент: жир с волос может перейти на лицо, особенно если спите на боку или волосы касаются лба. Это провоцирует высыпания, особенно если кожа склонна к акне.

Девушка с мокрыми волосами. фото: freepik

Что советует дерматолог

Росси говорит своим пациентам мыть голову раз или два в неделю. Это средний вариант, который работает для большинства. Но есть исключения.

Если делали химические процедуры — окрашивание, осветление, химическую завивку, кератиновое выравнивание — волосы и так пересушены. В таком случае лучше мыть реже, даже раз в неделю, чтобы не добавлять стресса. Иначе концы начнут сечься еще быстрее, а волосы станут ломкими.

Если кожа головы очень жирная — возможно, придется мыть почти каждый день. Это особенно актуально для подростков, у которых гормоны провоцируют активную работу сальных желез. То же, что вызывает подростковые прыщи на лице, работает и на голове. В таком случае редкое мытье только усугубит ситуацию.

Вообще, если не будете мыть волосы целый месяц, то ожидайте последствий в виде неприятного запаха. Также часто возникает зуд и замедляется рост волос. Поэтому лучше найти просто свое оптимальное количество мытья волос в неделю.

Ранее мы писали о том, какую прическу намеренно делают на жирные волосы.

Также мы сообщали, какую ошибку перед мытьем волос часто допускают женщины.