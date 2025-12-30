Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Что произойдет с волосами, если их не мыть 30 дней

Что произойдет с волосами, если их не мыть 30 дней

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 16:01
Что будет, если не мыть голову месяц — неожиданные последствия
Мытье волос в салоне. Фото: freepik

Нет одного правильного ответа для всех. Частота мытья зависит от типа волос, жирности кожи головы и даже от того, какие процедуры вы делали.

Дерматолог Энтони Росси из Мемориального онкологического центра Слоуна Кеттеринга объяснил в комментарии CNN, что это индивидуально и обе крайности вредят.

Реклама
Читайте также:

Что не так со слишком частым мытьем

Когда вы моете голову каждый день, шампунь смывает не только грязь, но и естественный жир, который защищает волосы. Без него волосы становятся сухими, ломкими, тусклыми. Если еще и использовать горячую воду и фен — двойной удар.

Кожа головы тоже реагирует. Когда ее постоянно лишают жира, она пытается компенсировать потерю и начинает вырабатывать еще больше.

Что не так с редким мытьем волос

Если не мыть голову долго, жир накапливается, смешивается с потом, пылью, мертвыми клетками кожи. Это создает среду для бактерий, которые могут вызвать неприятный запах и зуд. Кожа головы начинает шелушиться и это не всегда перхоть.

Еще один момент: жир с волос может перейти на лицо, особенно если спите на боку или волосы касаются лба. Это провоцирует высыпания, особенно если кожа склонна к акне.

Як часто потрібно мити волосся
Девушка с мокрыми волосами. фото: freepik

Что советует дерматолог

Росси говорит своим пациентам мыть голову раз или два в неделю. Это средний вариант, который работает для большинства. Но есть исключения.

Если делали химические процедуры — окрашивание, осветление, химическую завивку, кератиновое выравнивание — волосы и так пересушены. В таком случае лучше мыть реже, даже раз в неделю, чтобы не добавлять стресса. Иначе концы начнут сечься еще быстрее, а волосы станут ломкими.

Если кожа головы очень жирная — возможно, придется мыть почти каждый день. Это особенно актуально для подростков, у которых гормоны провоцируют активную работу сальных желез. То же, что вызывает подростковые прыщи на лице, работает и на голове. В таком случае редкое мытье только усугубит ситуацию.

Вообще, если не будете мыть волосы целый месяц, то ожидайте последствий в виде неприятного запаха. Также часто возникает зуд и замедляется рост волос. Поэтому лучше найти просто свое оптимальное количество мытья волос в неделю.

Ранее мы писали о том, какую прическу намеренно делают на жирные волосы.

Также мы сообщали, какую ошибку перед мытьем волос часто допускают женщины.

мода тренды прически волосы интересные факты
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации