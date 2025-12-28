Видео
Україна
Видео

Прическа 2026 года, которую невозможно испортить жирными волосами

Прическа 2026 года, которую невозможно испортить жирными волосами

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 16:26
Самая модная прическа 2026 года, которую делают на жирные волосы
У девушки мокрые волосы. Фото: freepik

Когда нет света или воды, но нужно выглядеть нормально — есть выход. "Мокрый" эффект помогает превратить даже несвежие волосы в стильную прическу.

В TikTok рассказали, как это работает и почему это реально спасает.

Читайте также:

Парадокс этой прически в том, что для нее нужны именно несвежие волосы. Когда стилисты делают "мокрый" эффект на чистых волосах, они специально добавляют гель и масло, чтобы создать слегка жирный вид. Если вы не мыли голову день-два — половина работы уже сделана.

Как сделать трендовую прическу за 5 минут

Вам понадобятся:

  • расческа с мелкими зубцами;
  • гель или пенка для волос (чем больше, тем лучше);
  • лак;
  • пульверизатор с водой (если есть).

Шаг 1: Слегка смочить корни

Если есть вода — сбрызните корни из пульверизатора. Не надо мыть, просто добавить немного влаги. Если воды нет, то пропускайте этот шаг, гель и так сделает свое.

Шаг 2: Нанести гель

Не экономьте. Возьмите большую порцию геля, разотрите в ладонях и нанесите на корни и длину волос до середины уха. Волосы должны быть слегка слипшимися, как после купания. Если кажется, что геля много — скорее всего, это как раз правильное количество.

Шаг 3: Расчесать на пряди

Расческой с мелкими зубцами разделите волосы на тонкие пряди. Это создает эффект мокрых волос, которые прилипли к голове. Можно зачесать все назад, можно сделать пробор сбоку — как удобнее.

Шаг 4: Закрепить лаком

Щедро сбрызните лаком, чтобы ни один волос не выбился. Прическа должна выглядеть монолитной, как одно целое.

Как украсить

Жемчужинки, заколки, блестки — все, что завалялось в косметичке. "Мокрые" волосы хорошо держат аксессуары, так как гель действует как клей. Можно зачесать волосы на висках назад и закрепить невидимками — это дополнительно скрывает несвежие корни.

@alona_onyshchuk

Мокрый эффект на фотосессию 🔥photo @Katrin Oleynik #CapCut #hairstyle #hairtutorial #wethair

♬ Where Have You Been x Say It Right by GOBAITH - GOBAITH

Если волосы длинные, можно собрать их в низкий хвост или пучок, оставив "мокрый" эффект у лица.

Ранее мы писали о том, какую стрижку, которая будет популярной в 2026 году, уже сделала Линдси Лохан.

Также мы сообщали, как обновить свою прическу в 2026 с помощью трендовой челки.

мода тренды прически лайфхаки волосы
Эмилия Павлюк - Редактор
Автор:
Эмилия Павлюк
