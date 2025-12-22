Видео
Главная Мода Линдси Лохан показала стильную прическу, которая покорит 2026 год

Линдси Лохан показала стильную прическу, которая покорит 2026 год

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 16:04
Самая модная стрижка 2026 года — на примере Линдси Лохан
Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Известная американская актриса Линдси Лохан снова сменила образ и на этот раз в центре внимания оказалась прическа. Актриса выбрала длинные светлые волосы с мягким пробором по центру, которые естественно обрамляют лицо.

Новини.LIVE расскажет вам больше об этой стрижке.

Читайте также:

Новая прическа Линдси Лохан

Стрижка напоминает привычный нам каскад. Волосы с ней имеют легкий объем и текстуру, без тяжелых и долгих укладок или чрезмерной фиксации. В случае с Линдси Лохан цвет также имеет значение: теплый блонд с натуральными оттенками создает ощущение густоты и глубины волос. В сочетании с естественным макияжем и акцентом на губы прическа выглядит свежо и одновременно удобно для повседневной жизни.

Ліндсі Лохан змінила стрижку
Стрижка Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Она легко адаптируется: можно оставить ее небрежной для буднего дня или немного подкрутить пряди для вечернего выхода. Этот стиль подходит женщинам со средней и длинной длиной волос, которые ищут небольшое обновление без радикальных изменений.

Лохан пасує нова зачіска
Модная стрижка актрисы. Фото: Instagram/lindsaylohan

Мягкие пряди у щек помогают сбалансировать черты лица, подходят для овального, сердцевидного и удлиненного типов лица. Такая прическа будет выглядеть современно, не навязчиво в 2026 году и позволит сохранить естественный вид волос даже при регулярных изменениях стиля.

Ранее мы писали о том, какие стрижки не стоит делать в 2026 году, чтобы не испортить себе образ.

Также мы сообщали, какую стрижку можно легко уложить зимой, а главное она не испортится под шапкой.

мода тренды прически Линдси Лохан стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
