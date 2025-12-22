Самая модная стрижка 2026 года — на примере Линдси Лохан

Линдси Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Известная американская актриса Линдси Лохан снова сменила образ и на этот раз в центре внимания оказалась прическа. Актриса выбрала длинные светлые волосы с мягким пробором по центру, которые естественно обрамляют лицо.

Новая прическа Линдси Лохан

Стрижка напоминает привычный нам каскад. Волосы с ней имеют легкий объем и текстуру, без тяжелых и долгих укладок или чрезмерной фиксации. В случае с Линдси Лохан цвет также имеет значение: теплый блонд с натуральными оттенками создает ощущение густоты и глубины волос. В сочетании с естественным макияжем и акцентом на губы прическа выглядит свежо и одновременно удобно для повседневной жизни.

Стрижка Лохан. Фото: Instagram/lindsaylohan

Она легко адаптируется: можно оставить ее небрежной для буднего дня или немного подкрутить пряди для вечернего выхода. Этот стиль подходит женщинам со средней и длинной длиной волос, которые ищут небольшое обновление без радикальных изменений.

Модная стрижка актрисы. Фото: Instagram/lindsaylohan

Мягкие пряди у щек помогают сбалансировать черты лица, подходят для овального, сердцевидного и удлиненного типов лица. Такая прическа будет выглядеть современно, не навязчиво в 2026 году и позволит сохранить естественный вид волос даже при регулярных изменениях стиля.

