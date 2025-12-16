Как красиво и быстро укладывать боб зимой — советы стилистов

Девушка делает укладку. Фото: freepik

Стрижка боб в 2025 году прочно закрепилась среди избранных причесок звезд. Несмотря на короткую длину, она позволяет ежедневно менять образы и подстраиваться под любое настроение. Но чтобы боб выглядел опрятно даже зимой, когда волосы страдают от шапок и сухого воздуха, важно правильно подойти к стрижке и уходу.

Полезными советами на этот случай поделилось издание Cosmopolitan.

Советы для укладки боба в холодное время года

Начните с формы

Необходимо сразу получить правильную форму. Расскажите парикмахеру, сколько времени готовы уделять укладкам и как часто пользуетесь феном или утюжком. Если не хотите ежедневно тратить много времени на укладку, то попросите сделать мягкие слои или внутреннюю форму, которая позволит волосам ложиться естественно.

Боб. Фото из Instagram

Инструменты имеют значение

Даже короткие волосы нуждаются в правильных аксессуарах. Кроме стандартной расчески, понадобится браш для объема и диффузор для кудрей. Утюжок для волос с закругленными краями поможет делать как гладкие, так и слегка волнистые укладки.

Правильная сушка

Перед феном обязательно используйте термозащиту. Начинайте укладку на немного подсушенных волосах. Фокусируйтесь на объеме у корней и не подкручивайте концы слишком сильно внутрь. Для текстуры на вьющихся волосах полезен крем для кудрей и немного масла после высыхания, чтобы пряди оставались мягкими.

Средства для укладки

Короткие волосы требуют большего внимания к деталям. Несмываемый кондиционер увлажняет, кремы помогают укротить волоски и зафиксировать форму. Муссы и текстурирующие спреи создают легкий эффект небрежности, а масло добавляет блеска.

Девушка с короткими волосами. Фото: freepik

Варианты образов

Боб не ограничивает выбор укладок. Прямой пробор и волосы за уши выглядят просто и опрятно. Можно собрать "мальвинку", закрепить пряди зажимами или создать гладкую укладку с эффектом влажных волос. Короткие пряди можно зачесать назад и добавить немного геля для вечернего образа.

Аксессуары

Заколки, обручи, платки и декоративные невидимки хорошо работают именно на коротких волосах. Они быстро меняют вид прически, даже если нет времени на полноценную укладку.

У боба есть одно преимущество: он не должен усложнять жизнь. Стрижка должна работать вместе с вашей текстурой волос, а не постоянно ее укрощать.

