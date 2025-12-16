Видео
Боб зимой — легкие способы быстрой и стильной укладки

Боб зимой — легкие способы быстрой и стильной укладки

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:51
Как красиво и быстро укладывать боб зимой — советы стилистов
Девушка делает укладку. Фото: freepik

Стрижка боб в 2025 году прочно закрепилась среди избранных причесок звезд. Несмотря на короткую длину, она позволяет ежедневно менять образы и подстраиваться под любое настроение. Но чтобы боб выглядел опрятно даже зимой, когда волосы страдают от шапок и сухого воздуха, важно правильно подойти к стрижке и уходу.

Полезными советами на этот случай поделилось издание Cosmopolitan.

Читайте также:

Советы для укладки боба в холодное время года

Начните с формы

Необходимо сразу получить правильную форму. Расскажите парикмахеру, сколько времени готовы уделять укладкам и как часто пользуетесь феном или утюжком. Если не хотите ежедневно тратить много времени на укладку, то попросите сделать мягкие слои или внутреннюю форму, которая позволит волосам ложиться естественно.

Стрижка боб в тренді роками
Боб. Фото из Instagram

Инструменты имеют значение

Даже короткие волосы нуждаются в правильных аксессуарах. Кроме стандартной расчески, понадобится браш для объема и диффузор для кудрей. Утюжок для волос с закругленными краями поможет делать как гладкие, так и слегка волнистые укладки.

Правильная сушка

Перед феном обязательно используйте термозащиту. Начинайте укладку на немного подсушенных волосах. Фокусируйтесь на объеме у корней и не подкручивайте концы слишком сильно внутрь. Для текстуры на вьющихся волосах полезен крем для кудрей и немного масла после высыхания, чтобы пряди оставались мягкими.

Средства для укладки

Короткие волосы требуют большего внимания к деталям. Несмываемый кондиционер увлажняет, кремы помогают укротить волоски и зафиксировать форму. Муссы и текстурирующие спреи создают легкий эффект небрежности, а масло добавляет блеска.

Стрижку боб потрібно вміти укладати
Девушка с короткими волосами. Фото: freepik

Варианты образов

Боб не ограничивает выбор укладок. Прямой пробор и волосы за уши выглядят просто и опрятно. Можно собрать "мальвинку", закрепить пряди зажимами или создать гладкую укладку с эффектом влажных волос. Короткие пряди можно зачесать назад и добавить немного геля для вечернего образа.

Аксессуары

Заколки, обручи, платки и декоративные невидимки хорошо работают именно на коротких волосах. Они быстро меняют вид прически, даже если нет времени на полноценную укладку.

У боба есть одно преимущество: он не должен усложнять жизнь. Стрижка должна работать вместе с вашей текстурой волос, а не постоянно ее укрощать.

Ранее мы писали о том, какие культовые стрижки можно попробовать этой зимой.

Также мы сообщали, какая универсальная стрижка на самом деле имеет много способов стилизации, о которых мало кто знает.

тренды зима стиль стрижка боб стильная короткая стрижка
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
