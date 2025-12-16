Як красиво і швидко укладати боб взимку — поради стилістів

Дівчина робить укладку. Фото: freepik

Стрижка боб у 2025 році міцно закріпилася серед обраних зачісок зірок. Попри коротку довжину, вона дозволяє щодня міняти образи і підлаштовуватися під будь-який настрій. Але щоб боб мав охайний вигляд навіть узимку, коли волосся страждає від шапок та сухого повітря, важливо правильно підійти до стрижки та догляду.

Корисними порадами на цей випадок поділилося видання Cosmopolitan.

Реклама

Читайте також:

Поради для укладки бобу в холодну пору року

Почніть із форми

Необхідно відразу отримати правильну форму. Розкажіть перукарю, скільки часу готові приділяти укладкам і як часто користуєтеся феном чи праскою. Якщо не хочете щодня витрачати багато часу на укладку, то попросіть зробити м’які шари або внутрішню форму, яка дозволить волоссям лягати природно.

Боб. Фото з Instagram

Інструменти мають значення

Навіть коротке волосся потребує правильних аксесуарів. Крім стандартного гребінця, знадобиться браш для об’єму та дифузор для кучерів. Утюжок для волосся із закругленими краями допоможе робити як гладкі, так і злегка хвилясті укладки.

Правильне сушіння

Перед феном обов’язково використовуйте термозахист. Починайте укладку на трохи підсушеному волоссі. Фокусуйтеся на об’ємі біля коренів і не підкручуйте кінці занадто сильно всередину. Для текстури на кучерявому волоссі корисний крем для кучерів і трохи олії після висихання, щоб пасма залишалися м’якими.

Засоби для укладки

Коротке волосся вимагає більшої уваги до деталей. Незмивний кондиціонер зволожує, креми допомагають приборкати волоски і зафіксувати форму. Муси та текстуруючі спреї створюють легкий ефект недбалості, а олія додає блиску.

Дівчина з коротким волоссям. Фото: freepik

Варіанти образів

Боб не обмежує вибір укладок. Прямий проділ і волосся за вуха мають простий й охайний вигляд. Можна зібрати "мальвинку", закріпити пасма затискачами або створити гладку укладку з ефектом вологого волосся. Короткі пасма можна зачесати назад і додати трохи гелю для вечірнього образу.

Аксесуари

Шпильки, обручі, хустки та декоративні невидимки добре працюють саме на короткому волоссі. Вони швидко змінюють вигляд зачіски, навіть якщо немає часу на повноцінну укладку.

У боба є одна перевага: він не повинен ускладнювати життя. Стрижка повинна працювати разом із вашою текстурою волосся, а не постійно її приборкувати.

Раніше ми писали про те, які культові стрижки можна спробувати цієї зими.

Також ми повідомляли, яка універсальна стрижка насправді має багато способів стилізації, про які мало хто знає.