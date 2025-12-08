Відео
Позачасові короткі стрижки — що варто спробувати взимку 2026

Позачасові короткі стрижки — що варто спробувати взимку 2026

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:23
Короткі стрижки, що не виходять з моди — ідеї для зими 2026
Дівчина на стрижці. Фото: freepik

Короткі стрижки давно перестали бути просто зручним рішенням — сьогодні вони підкреслюють характер й змінюють настрій не гірше за нову сукню чи подорож. Просто потрібно зрозуміти, що пасує саме вам.

У Vogue розповіли, які образи довели, що довжина волосся має значення.

Є жінки, які ніби створені для короткого волосся. А є ті, кому достатньо одного вдалого зрізу, щоб в них закохався весь світ. Одрі Гепберн зробила свій знаменитий піксі у фільмі "Roman Holiday" і відтоді цю стрижку асоціюють із ніжністю, а не з жорсткими лініями. Джин Сіберг носила ультракоротке волосся так природно, що воно стало частиною її кінематографічної правди — трохи наївної, трохи сміливої, але абсолютно живої.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міа Ферроу свого часу викликала справжній фурор. Її нову зачіску зробили в Лондоні у Vidal Sassoon "за власним настроєм, а не за роллю". І цей момент дуже точно пояснює природу коротких стрижок: вони народжуються не з необхідності, а з внутрішнього імпульсу змін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пізніше, у 90-х, Лінда Євангеліста та Крісті Терлінгтон показали, що коротке волосся здатне стати інструментом кар’єрного злету. Стилісти того часу говорили, що "з коротким волоссям обличчя не може сховатися". Здається, Лінда це прийняла буквально — її образи знімалися найчастіше, бо камера ловила кожну дрібну емоцію, не загублену у довгих пасмах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сучасні зірки йдуть тим самим шляхом. Галлі Беррі вміла робити свій піксі частиною характеру — досить одного погляду, щоб зрозуміти, що перед вами жінка, яка не боїться ані камер, ані змін. Камерон Діас свого часу обирала короткі стрижки тому, що "вони повертають свободу, яку забирають довгі укладки", і цей аргумент сьогодні звучить особливо чесно.

тренди зима стрижки волосся 2026 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
