Наймодніша стрижка зими та як її носити — підійде для сміливих жінок

Стрижка боб — це той рідкісний випадок, коли класика не старіє. Вона переживає десятки трендів, але все одно повертається — просто у нових форматах. Один із них нині на піку популярності — італійський боб. Його свого часу прославили Софі Лорен і Моніка Вітті, а тепер зачіска знову звучить голосно завдяки сучасним акторкам і моделям.

У Vogue розповіли з цього приводу все, що потрібно знати.

Італійський боб відрізняється від класичного насамперед "живістю". Він не про ідеальну симетрію чи жорстку геометрію. Навпаки він про легкість, природний рух і той самий ефект, коли волосся ніби саме лягає у потрібну форму. Об’єм тут м’який, ненав’язливий, а лінії — трохи розслаблені. Не дивно, що його колись пов’язали з відчуттям dolce vita.

Як укладати цей боб

Укладання не вимагає складних маніпуляцій. Спочатку висушіть волосся феном, підкручуючи пасма круглою щіткою — це вже створить базову форму. Далі можна додати трохи хвиль. Не "голлівудські локони", а легкі вигини, які додають зачісці повітряності. Для цього достатньо пройтися плойкою буквально кілька секунд на кожній пасмі.

Для того, щоб зафіксувати укладку, використайте трохи лаку або спрею для текстури.

Кому пасує італійський боб

Він дуже класний вигляд має на овальних і серцеподібних обличчях — м’яко обрамляє вилиці та підкреслює лінію щелепи. Тонкому волоссю додає густини, а густому структури. Часто саме цю стрижку радять жінкам зрілого віку, які хочуть освіжити образ, але не готові до дуже короткої довжини.

Додамо, що італійський боб давно став улюбленцем селебритіс. Його носили Моніка Вітті й Софі Лорен, а зараз обирають Зендея, Гейлі Бібер, Raye та Ріта Ора.

