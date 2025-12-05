Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Універсальна стрижка та способи її стилізації — фото

Універсальна стрижка та способи її стилізації — фото

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 16:06
Наймодніша стрижка зими та як її носити — підійде для сміливих жінок
Стрижка боб. Фото: freepik

Стрижка боб — це той рідкісний випадок, коли класика не старіє. Вона переживає десятки трендів, але все одно повертається — просто у нових форматах. Один із них нині на піку популярності — італійський боб. Його свого часу прославили Софі Лорен і Моніка Вітті, а тепер зачіска знову звучить голосно завдяки сучасним акторкам і моделям.

У Vogue розповіли з цього приводу все, що потрібно знати.

Реклама
Читайте також:

Яка стрижка набирає популярності

Італійський боб відрізняється від класичного насамперед "живістю". Він не про ідеальну симетрію чи жорстку геометрію. Навпаки він про легкість, природний рух і той самий ефект, коли волосся ніби саме лягає у потрібну форму. Об’єм тут м’який, ненав’язливий, а лінії — трохи розслаблені. Не дивно, що його колись пов’язали з відчуттям dolce vita.

Коротка стрижка, що є дуже популярною
Італійський боб. Фото з Instagram

Як укладати цей боб

Укладання не вимагає складних маніпуляцій. Спочатку висушіть волосся феном, підкручуючи пасма круглою щіткою — це вже створить базову форму. Далі можна додати трохи хвиль. Не "голлівудські локони", а легкі вигини, які додають зачісці повітряності. Для цього достатньо пройтися плойкою буквально кілька секунд на кожній пасмі.

Для того, щоб зафіксувати укладку, використайте трохи лаку або спрею для текстури.

Кому пасує італійський боб

Він дуже класний вигляд має на овальних і серцеподібних обличчях — м’яко обрамляє вилиці та підкреслює лінію щелепи. Тонкому волоссю додає густини, а густому структури. Часто саме цю стрижку радять жінкам зрілого віку, які хочуть освіжити образ, але не готові до дуже короткої довжини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додамо, що італійський боб давно став улюбленцем селебритіс. Його носили Моніка Вітті й Софі Лорен, а зараз обирають Зендея, Гейлі Бібер, Raye та Ріта Ора.

Раніше ми писали про те, проти яких стрижок виступають стилісти, якщо мова йде про тонке волосся.

Також ми повідомляли, яку популярну стрижку можна зробити на середнє волосся.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації