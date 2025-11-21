Ефектна стрижка для всіх типів волосся — завжди актуальна

Дівчина зі стрижкою. Фото: freepik

Каскадні стрижки — це з тих рідкісних варіантів, які проходять крізь десятиліття й не втрачають актуальності. Їх не назвеш модною новинкою, але саме в цьому й їх сила: каскад існує давно, проте досі залишається одним із найзручніших і найгарніших рішень для волосся.

Колись перші каскадні форми з’явилися зовсім не в салонах краси, а в середовищі панків. Вони робили ставку на легку недбалість, рвані пасма й хаотичні шари. Пізніше британський майстер Відал Сасун побачив у цій недосконалості потенціал і удосконалив ідею — додав структурності, плавні переходи й логіку. Так народився каскад, який ми знаємо сьогодні.

У 70-х каскад остаточно увірвався в мейнстрим, коли акторка Джейн Фонда зробила таку стрижку й миттєво стала іконою стилю. Після цього каскад став майже універсальною мовою перукарів: він працює на різній довжині, підходить волоссям різних типів і гарно вписується у зовнішність жінок будь-якого віку.

Каскад на середню довжину. Фото з Instagram

Чому каскад так довго тримається на вершині

По-перше, він додає об’єму навіть там, де його обмаль. Техніка шарів створює природний підйом, і волосся здається більш густим. По-друге, це хороший спосіб освіжити кінчики, не жертвуючи довжиною. По-третє, укладання не вимагає зусиль: достатньо підсушити волосся й злегка придати волоссю форму руками.

До того ж, каскад має сучасний вигляд, навіть якщо ви не робили укладку годину. Але майже на увазі, що дуже пухке, сухе або, навпаки, надто жирне волосся може мати неохайний вигляд в каскаді — шари підкреслять те, що краще сховати.

Варіацій каскаду безліч, і саме тому кожна дівчина може знайти свій варіант. Каскад легко "вбудовується" у знайомі стрижки: каре, боб, лонг-боб, навіть м’які варіанти піксі.

І, звісно, його люблять знаменитості. Дженніфер Еністон зробила каскад майже свою візитівку. Єва Лонгорія, Лілі Коллінз, Холлі Беррі теж обирають шаруваті стрижки — бо вони справді працюють.

Каскад — це про легкість, природність і той ефект, коли зачіска ніби сама тримає форму. Саме тому він уже багато років не сходить із модних радарів і навряд чи колись зникне.

