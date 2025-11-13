Стрижки, що ніколи не виходять з моди — перевірена класика

Коротка стрижка. Фото: freepik

Є стрижки, які не потребують гучних трендів чи модних сезонів — вони завжди актуальні. Це ті варіанти, які мають доречний вигляд і в 20, і в 40, незалежно від зміни модних акцентів. Потрібно лише підібрати саме той варіант, який пасує вашому обличчю, структурі волосся та стилю життя.

Новини.LIVE розповість про три стрижки, які ніколи не втрачають актуальності.

Які стрижки завжди в моді

Боб

Боб — це той випадок, коли простота межує з елегантністю. Він пасує майже кожній жінці: витончений, але без надмірної строгості. Його можна носити з рівним проділом, недбалою хвилею чи навіть трохи скуйовдженим, і кожен варіант буде мати по-своєму чарівний вигляд.

Боб. Фото з Instagram

Боб чудово підкреслює лінію шиї, відкриває обличчя та додає впевненості. Він не потребує складного укладання — достатньо фену та кількох рухів щіткою. Саме тому ця стрижка залишається улюбленицею жінок, які цінують стиль без зайвої метушні.

Каре

Каре — справжня класика, яку складно затьмарити навіть найновішими трендами. Вона додає образу жіночності та легкого шарму. Ця стрижка пасує як власницям густого, так і тонкого волосся, адже візуально додає об’єму.

Каре. Фото з Instagram

Каре може бути прямим, подовженим або асиметричним — кожна варіація має свій характер. Та головне воно завжди має акуратний і стильний вигляд, навіть без особливих зусиль. Це ідеальний вибір для тих, хто не хоче витрачати на укладання весь ранок.

Каскад

Каскад — універсальна стрижка, яка додає руху навіть найпростішому волоссю. Вона створює м’які переходи, завдяки яким волосся має живий, об’ємний і природний вигляд.

Каскад. Фото з Instagram

Найкращий вигляд каскад має на середній довжині — така стрижка підходить і для прямих, і для хвилястих пасм. До того ж вона легко оновлюється: можна залишити довжину, просто освіживши кінці. Каскад люблять за його легкість і жіночність. Він ніби підлаштовується під власницю, підкреслюючи природну красу, а не змушуючи змінюватися.

Є мода, що минає, і є стиль, який залишається. Боб, каре й каскад — саме з тих, що не старіють, а лише набувають нових відтінків із роками.

