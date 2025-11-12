Стрижка, яка замінить усі інші взимку 2026 — не потребує укладання

Стрижка. Фото: freepik

Подовжена й надзвичайно стильна версія піксі, яку все частіше роблять в салонах краси. Якщо ви хочете стрижку, що не потребує багато годин перед дзеркалом, але при цьому має об’ємний й жіночний вигляд — це саме те, що треба.

розповість більше про цю стрижку.

Lixie cut — це подовжене pixie, у якому пасма м’яко обрамляють обличчя, створюючи відчуття руху. Стрижка має доглянутий й невимушений вигляд. Вона не така коротка, щоб здаватися "чоловічою", але й не настільки довга, щоб ускладнювати життя.

Що таке Lixie cut

Назва походить від слів long і pixie — довгий піксі. Волосся залишають трохи довшим, особливо спереду, щоб пасма м’яко спадали на обличчя. Завдяки цьому стрижка має більш природний вигляд й дозволяє експериментувати з укладками.

Яку стрижку вибирають все частіше

Lixie — це маленьке спасіння для тих, хто не хоче витрачати час на укладку. Вона легко миється, швидко сохне й не вимагає десятків засобів. До того ж чудовий вигляд має навіть без фену.

Взимку, коли ми ховаємося в об’ємні светри та пальта, надто короткі стрижки можуть мати непропорційний вигляд. А lixie cut зберігає баланс: додає об’єму, підкреслює обличчя, але не "зникає" серед шарфів і комірів.

Як пояснити майстру, чого ви хочете

Не бійтеся говорити просто. Попросіть залишити трохи довжини зверху та з боків, зробити м’які переходи без різких ліній. Важливо, щоб пасма навколо обличчя залишилися довшими — вони створять ефект легкості.

Таку стрижку можна носити по-різному: розділити волосся на бік, зробити невеликий чубчик або укласти його гладко. Вибір залежить від настрою.

Кому пасує ця стрижка

Lixie підходить майже всім.

Якщо волосся тонке — воно здаватиметься густішим.

Якщо кучеряве — зачіска стане легшою й рухомішою.

Овальні й серцеподібні обличчя вона підкреслює ідеально.

А для квадратних форм — м’яко згладжує лінію щелепи.

Це універсальна стрижка, яка робить образ свіжим, навіть якщо ви просто прокинулись, розчесалися пальцями і все.

