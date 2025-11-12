Стрижка, которая заменит все остальные зимой 2026 — не требует укладки

Стрижка. Фото: freepik

Удлиненная и чрезвычайно стильная версия пикси, которую все чаще делают в салонах красоты. Если вы хотите стрижку, которая не требует много часов перед зеркалом, но при этом выглядит объемно и женственно — это именно то, что нужно.

Lixie cut — это удлиненное pixie, в котором пряди мягко обрамляют лицо, создавая ощущение движения. Стрижка выглядит ухоженной и непринужденной. Она не такая короткая, чтобы казаться "мужской", но и не настолько длинная, чтобы усложнять жизнь.

Что такое Lixie cut

Название происходит от слов long и pixie — длинный пикси. Волосы оставляют немного длиннее, особенно спереди, чтобы пряди мягко спадали на лицо. Благодаря этому стрижка выглядит более естественно и позволяет экспериментировать с укладками.

Какую стрижку выбирают все чаще

Lixie — это маленькое спасение для тех, кто не хочет тратить время на укладку. Она легко моется, быстро сохнет и не требует десятков средств. К тому же отлично выглядит даже без фена.

Зимой, когда мы прячемся в объемные свитера и пальто, слишком короткие стрижки могут выглядеть непропорционально. А lixie cut сохраняет баланс: добавляет объема, подчеркивает лицо, но не "исчезает" среди шарфов и воротников.

Как объяснить мастеру, чего вы хотите

Не бойтесь говорить просто. Попросите оставить немного длины сверху и по бокам, сделать мягкие переходы без резких линий. Важно, чтобы пряди вокруг лица остались длиннее — они создадут эффект легкости.

Такую стрижку можно носить по-разному: разделить волосы на бок, сделать небольшую челку или уложить их гладко. Выбор зависит от настроения.

Кому подходит эта стрижка

Lixie подходит почти всем.

Если волосы тонкие — они будут казаться гуще.

Если вьющиеся — прическа станет более легкой и подвижной.

Овальные и сердцевидные лица она подчеркивает идеально.

А для квадратных форм — мягко сглаживает линию челюсти.

Это универсальная стрижка, которая делает образ свежим, даже если вы просто проснулись, расчесались пальцами и все.

