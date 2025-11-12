Стрижка, которая заменит все остальные зимой 2026 — не требует укладки

Самая эффектная стрижка сезона — омолаживает и добавляет стиля
Удлиненная и чрезвычайно стильная версия пикси, которую все чаще делают в салонах красоты. Если вы хотите стрижку, которая не требует много часов перед зеркалом, но при этом выглядит объемно и женственно — это именно то, что нужно.
Новини.LIVE расскажет больше об этой стрижке.
Lixie cut — это удлиненное pixie, в котором пряди мягко обрамляют лицо, создавая ощущение движения. Стрижка выглядит ухоженной и непринужденной. Она не такая короткая, чтобы казаться "мужской", но и не настолько длинная, чтобы усложнять жизнь.
Что такое Lixie cut
Название происходит от слов long и pixie — длинный пикси. Волосы оставляют немного длиннее, особенно спереди, чтобы пряди мягко спадали на лицо. Благодаря этому стрижка выглядит более естественно и позволяет экспериментировать с укладками.
Какую стрижку выбирают все чаще
Lixie — это маленькое спасение для тех, кто не хочет тратить время на укладку. Она легко моется, быстро сохнет и не требует десятков средств. К тому же отлично выглядит даже без фена.
Зимой, когда мы прячемся в объемные свитера и пальто, слишком короткие стрижки могут выглядеть непропорционально. А lixie cut сохраняет баланс: добавляет объема, подчеркивает лицо, но не "исчезает" среди шарфов и воротников.
Как объяснить мастеру, чего вы хотите
Не бойтесь говорить просто. Попросите оставить немного длины сверху и по бокам, сделать мягкие переходы без резких линий. Важно, чтобы пряди вокруг лица остались длиннее — они создадут эффект легкости.
Такую стрижку можно носить по-разному: разделить волосы на бок, сделать небольшую челку или уложить их гладко. Выбор зависит от настроения.
Кому подходит эта стрижка
Lixie подходит почти всем.
- Если волосы тонкие — они будут казаться гуще.
- Если вьющиеся — прическа станет более легкой и подвижной.
- Овальные и сердцевидные лица она подчеркивает идеально.
- А для квадратных форм — мягко сглаживает линию челюсти.
Это универсальная стрижка, которая делает образ свежим, даже если вы просто проснулись, расчесались пальцами и все.
Ранее мы писали о том, каре какой длины будет подходить большинству женщин.
Также мы сообщали, что некоторые дни считаются неудачными для стрижки.
Читайте Новини.LIVE!