Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Самая эффектная стрижка сезона — омолаживает и добавляет стиля

Самая эффектная стрижка сезона — омолаживает и добавляет стиля

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 16:01
обновлено: 15:40
Стрижка, которая заменит все остальные зимой 2026 — не требует укладки
Стрижка. Фото: freepik

Удлиненная и чрезвычайно стильная версия пикси, которую все чаще делают в салонах красоты. Если вы хотите стрижку, которая не требует много часов перед зеркалом, но при этом выглядит объемно и женственно — это именно то, что нужно.

Новини.LIVE расскажет больше об этой стрижке.

Реклама
Читайте также:

Lixie cut — это удлиненное pixie, в котором пряди мягко обрамляют лицо, создавая ощущение движения. Стрижка выглядит ухоженной и непринужденной. Она не такая короткая, чтобы казаться "мужской", но и не настолько длинная, чтобы усложнять жизнь.

Что такое Lixie cut

Название происходит от слов long и pixie — длинный пикси. Волосы оставляют немного длиннее, особенно спереди, чтобы пряди мягко спадали на лицо. Благодаря этому стрижка выглядит более естественно и позволяет экспериментировать с укладками.

Какую стрижку выбирают все чаще

Lixie — это маленькое спасение для тех, кто не хочет тратить время на укладку. Она легко моется, быстро сохнет и не требует десятков средств. К тому же отлично выглядит даже без фена.

Зимой, когда мы прячемся в объемные свитера и пальто, слишком короткие стрижки могут выглядеть непропорционально. А lixie cut сохраняет баланс: добавляет объема, подчеркивает лицо, но не "исчезает" среди шарфов и воротников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как объяснить мастеру, чего вы хотите

Не бойтесь говорить просто. Попросите оставить немного длины сверху и по бокам, сделать мягкие переходы без резких линий. Важно, чтобы пряди вокруг лица остались длиннее — они создадут эффект легкости.

Такую стрижку можно носить по-разному: разделить волосы на бок, сделать небольшую челку или уложить их гладко. Выбор зависит от настроения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кому подходит эта стрижка

Lixie подходит почти всем.

  • Если волосы тонкие — они будут казаться гуще.
  • Если вьющиеся — прическа станет более легкой и подвижной.
  • Овальные и сердцевидные лица она подчеркивает идеально.
  • А для квадратных форм — мягко сглаживает линию челюсти.

Это универсальная стрижка, которая делает образ свежим, даже если вы просто проснулись, расчесались пальцами и все.

Ранее мы писали о том, каре какой длины будет подходить большинству женщин.

Также мы сообщали, что некоторые дни считаются неудачными для стрижки.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации