Названа стрижка, которая станет хитом зимы 2025-2026 — укладка лишняя

Миди-боб или удлиненный боб-каре — это та самая стрижка, которую трудно не заметить. Она выглядит естественно, будто волосы сами легли именно так как надо после удачного дня. Без чрезмерного объема, без лишних линий — просто чистая форма, подчеркивающая черты лица.

Что такое миди-боб

Это вариант каре, где волосы немного длиннее, чем обычно — до уровня плеч. Линия среза обычно ровная, хотя мастер может оставить небольшой перепад длины для движения и легкости. Такая стрижка выглядит опрятно даже без укладки, что особенно ценят те, кто не любит проводить много времени перед зеркалом.

Миди-боб добавляет волосам структуры. Пряди выглядят плотнее, появляется ощущение ухоженности, даже если вы просто высушили голову полотенцем и вышли из дома.

Кому подходит

Это один из тех редких вариантов, который не требует "идеальной" формы лица. Он гармонично смотрится и на овальных, и на квадратных, и даже на круглых типах. На прямых волосах подчеркивает геометрию, на волнистых — добавляет мягкости. Если вы отращиваете волосы, но не хотите периода "странной длины", миди-боб — отличный компромисс.

Как ухаживать

Миди-боб не требует особых ритуалов, но несколько привычек сделают его еще лучше:

После мытья нанесите спрей для защиты от тепла и немного масла на кончики. Волосы будут выглядеть живыми и мягкими.

Если хочется легкого поднятия у корней — нанесите немного мусса на влажные волосы и высушите феном, опуская голову вниз.

Пройдитесь плойкой или утюжком, не пытаясь сделать идеальные локоны — легкая небрежность лишь добавляет шарма.

Миди-боб — это не просто форма, а настроение. В ней есть баланс между свободой и точностью, между ухоженностью и простотой. Стрижка, которую можно носить каждый день и при этом выглядеть роскошно.

