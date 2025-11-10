Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Забудьте о фене — эта стрижка всегда выглядит безупречно

Забудьте о фене — эта стрижка всегда выглядит безупречно

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 16:08
обновлено: 16:28
Названа стрижка, которая станет хитом зимы 2025-2026 — укладка лишняя
Стрижка. Фото: freepik

Миди-боб или удлиненный боб-каре — это та самая стрижка, которую трудно не заметить. Она выглядит естественно, будто волосы сами легли именно так как надо после удачного дня. Без чрезмерного объема, без лишних линий — просто чистая форма, подчеркивающая черты лица.

Новини.LIVE расскажет об этой стрижке подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что такое миди-боб

Это вариант каре, где волосы немного длиннее, чем обычно — до уровня плеч. Линия среза обычно ровная, хотя мастер может оставить небольшой перепад длины для движения и легкости. Такая стрижка выглядит опрятно даже без укладки, что особенно ценят те, кто не любит проводить много времени перед зеркалом.

Миди-боб добавляет волосам структуры. Пряди выглядят плотнее, появляется ощущение ухоженности, даже если вы просто высушили голову полотенцем и вышли из дома.

Міді-боб набирає популярності цього сезону
Миди-боб на волнистых волосах. Фото из Instagram

Кому подходит

Это один из тех редких вариантов, который не требует "идеальной" формы лица. Он гармонично смотрится и на овальных, и на квадратных, и даже на круглых типах. На прямых волосах подчеркивает геометрию, на волнистых — добавляет мягкости. Если вы отращиваете волосы, но не хотите периода "странной длины", миди-боб — отличный компромисс.

Яка стрижка підійде різному типу волосся
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Как ухаживать

Миди-боб не требует особых ритуалов, но несколько привычек сделают его еще лучше:

  • После мытья нанесите спрей для защиты от тепла и немного масла на кончики. Волосы будут выглядеть живыми и мягкими.
  • Если хочется легкого поднятия у корней — нанесите немного мусса на влажные волосы и высушите феном, опуская голову вниз.
  • Пройдитесь плойкой или утюжком, не пытаясь сделать идеальные локоны — легкая небрежность лишь добавляет шарма.

Миди-боб — это не просто форма, а настроение. В ней есть баланс между свободой и точностью, между ухоженностью и простотой. Стрижка, которую можно носить каждый день и при этом выглядеть роскошно.

Ранее мы писали о том, какие стрижки советуют делать женщинам после 50 лет, потому что они добавляют объема.

Также мы сообщали, кому подходит популярная стрижка британка, которую в последнее время все обсуждают.

мода тренды стрижки волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации