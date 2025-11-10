Названо стрижку, що стане хітом зими 2025–2026 — укладка зайва

Стрижка. Фото: freepik

Міді-боб або подовжене боб-каре — це та сама стрижка, яку важко не помітити. Вона має природний вигляд, ніби волосся саме так лягло після вдалого дня. Без надмірного об’єму, без зайвих ліній — просто чиста форма, що підкреслює риси обличчя.

Що таке міді-боб

Це варіант каре, де волосся трохи довше, ніж зазвичай — до рівня плечей. Лінія зрізу зазвичай рівна, хоча майстер може залишити невеликий перепад довжини для руху і легкості. Така стрижка має охайний вигляд навіть без укладання, що особливо цінують ті, хто не любить проводити багато часу перед дзеркалом.

Міді-боб додає волоссю структури. Пасма мають щільніший вигляд, з’являється відчуття доглянутості, навіть якщо ви просто висушили голову рушником і вийшли з дому.

Кому личить

Це один із тих рідкісних варіантів, який не потребує "ідеальної" форми обличчя. Він гармонійний вигляд має і на овальних, і на квадратних, і навіть на круглих типах. На прямому волоссі підкреслює геометрію, на хвилястому — додає м’якості. Якщо ви відрощуєте волосся, але не хочете періоду "дивної довжини", міді-боб — чудовий компроміс.

Як доглядати

Міді-боб не вимагає особливих ритуалів, але кілька звичок зроблять його ще кращим:

Після миття нанесіть спрей для захисту від тепла й трохи масла на кінчики. Волосся матиме живий і м’який вигляд.

Якщо хочеться легкого підняття біля коренів — нанесіть трохи мусу на вологе волосся і висушіть феном, опускаючи голову вниз.

Пройдіться плойкою чи випрямлячем, не намагаючись зробити ідеальні локони — легка недбалість лише додає шарму.

Міді-боб — це не просто форма, а настрій. У ній є баланс між свободою й точністю, між доглянутістю і простотою. Стрижка, яку можна носити щодня й водночас мати розкішний вигляд.

