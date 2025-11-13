Видео
Україна
Главная Мода Элегантность вне времени — самые модные стрижки всех эпох

Элегантность вне времени — самые модные стрижки всех эпох

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 16:04
обновлено: 16:59
Стрижки, которые никогда не выходят из моды — проверенная классика
Короткая стрижка. Фото: freepik

Есть стрижки, которые не требуют громких трендов или модных сезонов — они всегда актуальны. Это те варианты, которые уместно выглядят и в 20, и в 40, независимо от смены модных акцентов. Нужно только подобрать именно тот вариант, который подходит вашему лицу, структуре волос и стилю жизни.

Новини.LIVE расскажет о трех стрижках, которые никогда не теряют актуальности.

Читайте также:

Какие стрижки всегда в моде

Боб

Боб — это тот случай, когда простота граничит с элегантностью. Он подходит почти каждой женщине: изящный, но без чрезмерной строгости. Его можно носить с ровным пробором, небрежной волной или даже немного взъерошенным, и каждый вариант будет выглядеть по-своему очаровательно.

Стрижка, яка може мати різний вигляд
Боб. Фото из Instagram

Боб прекрасно подчеркивает линию шеи, открывает лицо и придает уверенности. Он не требует сложной укладки — достаточно фена и нескольких движений щеткой. Именно поэтому эта стрижка остается любимицей женщин, которые ценят стиль без лишней суеты.

Каре

Каре — настоящая классика, которую сложно затмить даже самыми новыми трендами. Она добавляет образу женственности и легкого шарма. Эта стрижка подходит как обладательницам густых, так и тонких волос, ведь визуально добавляет объема.

Каре додає жіночності усім
Каре. Фото из Instagram

Каре может быть прямым, удлиненным или асимметричным — каждая вариация имеет свой характер. Но главное оно всегда выглядит аккуратно и стильно, даже без особых усилий. Это идеальный выбор для тех, кто не хочет тратить на укладку все утро.

Каскад

Каскад — универсальная стрижка, которая добавляет движения даже самым простым волосам. Она создает мягкие переходы, благодаря которым волосы выглядят живыми, объемными и естественными.

Каскад - універсальна стрижка на усі часи
Каскад. Фото из Instagram

Лучше всего каскад смотрится на средней длине — такая стрижка подходит и для прямых, и для волнистых прядей. К тому же она легко обновляется: можно оставить длину, просто освежив концы. Каскад любят за его легкость и женственность. Он будто подстраивается под обладательницу, подчеркивая естественную красоту, а не заставляя меняться.

Есть мода, которая уходит, и есть стиль, который остается. Боб, каре и каскад — как раз из тех, что не стареют, а лишь приобретают новые оттенки с годами.

Ранее мы писали о том, какая стрижка заслуживает звания самой эффектной в этом сезоне.

Также мы сообщали, какое каре больше всего подойдет современным женщинам, которые не готовы к кардинальным изменениям.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
