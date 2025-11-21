Эффектная стрижка для всех типов волос — всегда актуальна

Девушка со стрижкой. Фото: freepik

Каскадные стрижки — это из тех редких вариантов, которые проходят сквозь десятилетия и не теряют актуальности. Их не назовешь модной новинкой, но именно в этом и их сила: каскад существует давно, однако до сих пор остается одним из самых удобных и красивых решений для волос.

Новини.LIVE объяснит, почему так.

Реклама

Читайте также:

Когда-то первые каскадные формы появились вовсе не в салонах красоты, а в среде панков. Они делали ставку на легкую небрежность, рваные пряди и хаотичные слои. Позже британский мастер Видал Сасун увидел в этом несовершенстве потенциал и усовершенствовал идею — добавил структурности, плавные переходы и логику. Так родился каскад, который мы знаем сегодня.

В 70-х каскад окончательно ворвался в мейнстрим, когда актриса Джейн Фонда сделала такую стрижку и мгновенно стала иконой стиля. После этого каскад стал почти универсальным языком парикмахеров: он работает на разной длине, подходит волосам разных типов и хорошо вписывается во внешность женщин любого возраста.

Каскад на среднюю длину. Фото из Instagram

Почему каскад так долго держится на вершине

Во-первых, он добавляет объем даже там, где его мало. Техника слоев создает естественный подъем, и волосы кажутся более густыми. Во-вторых, это хороший способ освежить кончики, не жертвуя длиной. В-третьих, укладка не требует усилий: достаточно подсушить волосы и слегка придать волосам форму руками.

К тому же, каскад выглядит современно, даже если вы не делали укладку час. Но имейте в виду, что очень рыхлые, сухие или, наоборот, слишком жирные волосы могут выглядеть неопрятно в каскаде — слои подчеркнут то, что лучше скрыть.

Вариаций каскада множество, и именно поэтому каждая девушка может найти свой вариант. Каскад легко "встраивается" в знакомые стрижки: каре, боб, лонг-боб, даже мягкие варианты пикси.

И, конечно, его любят знаменитости. Дженнифер Энистон сделала каскад почти своей визитной карточкой. Ева Лонгория, Лили Коллинз, Холли Берри тоже выбирают слоистые стрижки — потому что они действительно работают.

Каскад — это про легкость, естественность и тот эффект, когда прическа будто сама держит форму. Именно поэтому он уже много лет не сходит с модных радаров и вряд ли когда-то исчезнет.

Ранее мы писали о том, к каким молодежным стрижкам стоит присмотреться женщинам после 40 лет.

Также мы сообщали, кому стрижка каре действительно будет подходить.