Каре подходит не всем — как узнать, ваша ли это форма

Стрижка каре — как понять, будет ли она вам к лицу
Каре — это та самая прическа, которую легко узнать и сложно разлюбить. Она дисциплинирует волосы, освежает образ и при этом не требует каких-то чрезмерных усилий. Но, несмотря на всю ее простоту, есть нюансы, о которых стоит знать, прежде чем садиться в кресло к мастеру.
Чем популярна стрижка каре
Каре одинаково хорошо "сидит" на светлых и темных волосах, на волнистых локонах и абсолютно ровных прядях. Оно не привередливо к структуре и не требует идеальной густоты.
Правильно выбранная длина способна творить чудеса: щечки кажутся менее заметными, линии — более выразительными, шея — стройнее. Иногда эффект настолько удачный, что макияж уже не играет такой роли.
Укладка занимает буквально несколько минут. Если стрижка сделана качественно, волосы ложатся сами по себе и держат форму даже без сложных манипуляций.
К тому же, эта стрижка одинаково подходит подросткам, молодым женщинам и тем, кому за сорок. Она не пытается быть "возрастной" — просто корректно подчеркивает черты лица.
Когда каре — неудачный выбор
Может утяжелить черты лица
Обладательницы квадратного или грушевидного лица замечают, что каре иногда подчеркивает тяжелый подбородок. Здесь все зависит от мастера: если он ошибется с длиной или формой, прическа действительно может испортить внешний вид.
Без фена не обойтись
Каре не прощает естественной сушки. Если оставить волосы высыхать как есть, пряди могут выбиваться, а форма исчезать. Поэтому быстрая, но регулярная укладка становится нормой.
Может добавить несколько лет
Особенно классическое прямое каре. Оно имеет свойство делать черты более жесткими. Если вам важно выглядеть более нежно и молодо, такая стрижка может не сработать в вашу пользу.
