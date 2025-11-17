Видео
Видео

Стрижка каре — как понять, будет ли она вам к лицу

Стрижка каре — как понять, будет ли она вам к лицу

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 16:27
обновлено: 16:24
Каре подходит не всем — как узнать, ваша ли это форма
Стрижка каре у девушки. Фото: freepik

Каре — это та самая прическа, которую легко узнать и сложно разлюбить. Она дисциплинирует волосы, освежает образ и при этом не требует каких-то чрезмерных усилий. Но, несмотря на всю ее простоту, есть нюансы, о которых стоит знать, прежде чем садиться в кресло к мастеру.

Новини.LIVE объяснит подробнее, о чем речь.

Чем популярна стрижка каре

Каре одинаково хорошо "сидит" на светлых и темных волосах, на волнистых локонах и абсолютно ровных прядях. Оно не привередливо к структуре и не требует идеальной густоты.

Правильно выбранная длина способна творить чудеса: щечки кажутся менее заметными, линии — более выразительными, шея — стройнее. Иногда эффект настолько удачный, что макияж уже не играет такой роли.

Стрижка каре, про які говорять усі роками
Стрижка каре на светлых волосах. Фото из Instagram

Укладка занимает буквально несколько минут. Если стрижка сделана качественно, волосы ложатся сами по себе и держат форму даже без сложных манипуляций.

К тому же, эта стрижка одинаково подходит подросткам, молодым женщинам и тем, кому за сорок. Она не пытается быть "возрастной" — просто корректно подчеркивает черты лица.

Когда каре — неудачный выбор

Может утяжелить черты лица

Обладательницы квадратного или грушевидного лица замечают, что каре иногда подчеркивает тяжелый подбородок. Здесь все зависит от мастера: если он ошибется с длиной или формой, прическа действительно может испортить внешний вид.

Каре інколи робить невдалий акцент на підборідді
Брюнетка с каре. Фото из Instagram

Без фена не обойтись

Каре не прощает естественной сушки. Если оставить волосы высыхать как есть, пряди могут выбиваться, а форма исчезать. Поэтому быстрая, но регулярная укладка становится нормой.

Может добавить несколько лет

Особенно классическое прямое каре. Оно имеет свойство делать черты более жесткими. Если вам важно выглядеть более нежно и молодо, такая стрижка может не сработать в вашу пользу.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
