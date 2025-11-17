Каре подходит не всем — как узнать, ваша ли это форма

Стрижка каре у девушки. Фото: freepik

Каре — это та самая прическа, которую легко узнать и сложно разлюбить. Она дисциплинирует волосы, освежает образ и при этом не требует каких-то чрезмерных усилий. Но, несмотря на всю ее простоту, есть нюансы, о которых стоит знать, прежде чем садиться в кресло к мастеру.

Новини.LIVE объяснит подробнее, о чем речь.

Реклама

Читайте также:

Чем популярна стрижка каре

Каре одинаково хорошо "сидит" на светлых и темных волосах, на волнистых локонах и абсолютно ровных прядях. Оно не привередливо к структуре и не требует идеальной густоты.

Правильно выбранная длина способна творить чудеса: щечки кажутся менее заметными, линии — более выразительными, шея — стройнее. Иногда эффект настолько удачный, что макияж уже не играет такой роли.

Стрижка каре на светлых волосах. Фото из Instagram

Укладка занимает буквально несколько минут. Если стрижка сделана качественно, волосы ложатся сами по себе и держат форму даже без сложных манипуляций.

К тому же, эта стрижка одинаково подходит подросткам, молодым женщинам и тем, кому за сорок. Она не пытается быть "возрастной" — просто корректно подчеркивает черты лица.

Когда каре — неудачный выбор

Может утяжелить черты лица

Обладательницы квадратного или грушевидного лица замечают, что каре иногда подчеркивает тяжелый подбородок. Здесь все зависит от мастера: если он ошибется с длиной или формой, прическа действительно может испортить внешний вид.

Брюнетка с каре. Фото из Instagram

Без фена не обойтись

Каре не прощает естественной сушки. Если оставить волосы высыхать как есть, пряди могут выбиваться, а форма исчезать. Поэтому быстрая, но регулярная укладка становится нормой.

Может добавить несколько лет

Особенно классическое прямое каре. Оно имеет свойство делать черты более жесткими. Если вам важно выглядеть более нежно и молодо, такая стрижка может не сработать в вашу пользу.

Ранее мы писали о том, какие стрижки были актуальны во все времена.

Также мы сообщали, какая стрижка выглядит эффектно всегда и оказывает охлаждающий эффект.