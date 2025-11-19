Актуальные стрижки после 40 лет — омолаживающие варианты

Женщина со стильной стрижкой. Фото: freepik

С возрастом волосы ведут себя совсем по-другому и это нормально. Они могут становиться тоньше, более мягкими или ломкими, а появление седины часто меняет их текстуру. Но вместо того, чтобы прятать эти изменения, лучше научиться с ними работать. Правильно подобранная стрижка умеет делать невозможное: осветлить черты лица, вернуть объем и даже добавить ощущение легкости. В 40+ женщины часто выглядят еще ярче, если позволяют волосам быть естественными, а себе — смелее.

Об этом пишет журнал Parade.

Реклама

Читайте также:

Какая длина волос работает лучше всего

Стилист Маркос Диас объяснила, что универсальных правил просто не существует. Кому-то идеально подходит длина до плеч, потому что она поднимает лицо и создает движение. Кому-то удлиненные пряди до ключиц, которые делают образ женственным без лишнего объема.

Длинные волосы тоже могут выглядеть отлично — при условии, что они здоровые, а слои придают им форму. Короткие стрижки вроде боба или пикси — это вариант для тех, кто хочет мгновенно освежить внешность и добавить решительности.

Стрижки, которые подойдут после 40

Эти варианты стилисты называют универсальными, потому что они добавляют движения, делают волосы живыми и при этом не требуют сложного ухода.

Мягкие локоны, подчеркивающие лицо

Стрижка в стиле Дженнифер Энистон — это многослойность и легкие пряди чуть ниже плеч. Они будто "подтягивают" лицо, делают акцент на глаза и скулы, а укладка занимает минимум времени.

Для домашней версии достаточно круглой щетки и спрея для объема: кончики можно слегка завернуть внутрь, чтобы создать ощущение густоты.

Стрижка Дженнифер Энистон. Фото из Instagram

Современный боб

Острые углы, легкая текстура, четкая линия подбородка и образ сразу становится более собранным. Такой боб хорошо двигается во время ходьбы, не прилипает к лицу и освежает черты. Стилисты часто добавляют легкую обработку бритвой или делают маленький андеркат, чтобы кончики "живее" играли.

Девушка с боб. Фото из Instagram

Гладкое каре до ключиц

Каре до ключиц удлиняет шею, смягчает нижнюю часть лица и дает ощущение аккуратности. Волосы легко выровнять, добавить блеска сывороткой и быстро придать форму щеткой-лопаткой.

Каре до ключиц. Фото из Instagram

Локоны до плеч

Это идеальный вариант для естественной волнистой текстуры. Такая длина "оживляет" локоны, дает правильный объем и красиво подчеркивает скулы. Для ухода подойдет несмываемый кондиционер или крем для завивки — они дисциплинируют пряди и не дают им пушиться.

Локоны до плеч. Фото из Instagram

Все эти стрижки по-своему усиливают естественность и не пытаются "скрыть возраст". Наоборот они подчеркивают индивидуальность, добавляют объем там, где нужно, и позволяют женщине выглядеть свежо и уверенно. И самое приятное, что ни одна из них не требует резких изменений — только желание увидеть себя по-новому.

Ранее мы писали, как понять, подойдет ли стрижка каре именно вам.

Также мы сообщали, что за стрижки были модными почти во все времена.