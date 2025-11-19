Актуальні стрижки після 40 років — варіанти, що омолоджують

Жінка зі стильною стрижкою. Фото: freepik

З віком волосся поводиться зовсім по-іншому і це нормально. Воно може ставати тоншим, більш м’яким або ламким, а поява сивини часто змінює його текстуру. Але замість того, щоб ховати ці зміни, краще навчитися з ними працювати. Правильно підібрана стрижка вміє робити неможливе: освітлити риси обличчя, повернути об’єм і навіть додати відчуття легкості. У 40+ жінки часто мають ще яскравіший вигляд, якщо дозволяють волоссю бути природним, а собі — сміливішими.

Про це пише журнал Parade.

Реклама

Читайте також:

Яка довжина волосся працює найкраще

Стиліст Маркос Діас пояснила, що універсальних правил просто не існує. Комусь ідеально пасує довжина до плечей, бо вона піднімає обличчя та створює рух. Комусь подовжені пасма до ключиць, які роблять образ жіночним без зайвого об’єму.

Довге волосся теж може мати чудовий вигляд — за умови, що воно здорове, а шари додають йому форми. Короткі стрижки на кшталт бобу чи піксі — це варіант для тих, хто хоче миттєво освіжити зовнішність і додати рішучості.

Стрижки, які підійдуть після 40

Ці варіанти стилісти називають універсальними, бо вони додають руху, роблять волосся живим і водночас не потребують складного догляду.

М’які локони, що підкреслюють обличчя

Стрижка у стилі Дженніфер Еністон — це багатошаровість і легкі пасма трохи нижче плечей. Вони ніби "підтягують" обличчя, роблять акцент на очі й вилиці, а укладка займає мінімум часу. Для домашньої версії достатньо круглої щітки та спрею для об’єму: кінчики можна злегка завернути всередину, щоб створити відчуття густоти.

Стрижка Дженніфер Еністон. Фото з Instagram

Сучасний боб

Гострі кути, легка текстура, чітка лінія підборіддя і образ одразу стає більш зібраним. Такий боб добре рухається під час ходьби, не прилипає до обличчя і освіжає риси. Стилісти часто додають легку обробку бритвою або роблять маленький андеркат, щоб кінчики "живіше" грали.

Дівчина з боб. Фото з Instagram

Гладке каре до ключиць

Каре до ключиць подовжує шию, пом’якшує нижню частину обличчя і дає відчуття акуратності. Волосся легко вирівняти, додати блиску сироваткою та швидко надати форму щіткою-лопаткою.

Каре до ключиць. Фото з Instagram

Локони до плечей

Це ідеальний варіант для природної хвилястої текстури. Така довжина "оживляє" локони, дає правильний об’єм та красиво підкреслює вилиці. Для догляду підійде незмивний кондиціонер або крем для завивки — вони дисциплінують пасма і не дають їм пушитися.

Локони до плечей. Фото з Instagram

Усі ці стрижки по-своєму підсилюють природність і не намагаються "приховати вік". Навпаки вони підкреслюють індивідуальність, додають об’єм там, де потрібно, і дозволяють жінці мати свіжий та впевнений вигляд. І найприємніше, що жодна з них не вимагає різких змін — тільки бажання побачити себе по-новому.

Раніше ми писали, як зрозуміти, чи підійде стрижка каре саме вам.

Також ми повідомляли, що за стрижки були модними майже у всі часи.