Стрижки, які зовсім не пасують тонкому волоссю — список антитрендів

Почнімо з очевидного: жодних жорстких правил у виборі стрижки не існує. Є тільки ви, ваше відчуття себе в дзеркалі та те, наскільки комфортно ви почуваєтеся з довжиною й формою.

Якщо хочеться боб — чудово. Тягне на середню довжину — теж прекрасно. Підлаштовуватися під тренди лише тому, що вони зараз на кожному кроці? Ні, це вже давно не про сучасний підхід до краси.

Та все ж, є нюанс. Стрижки — це як одяг: певні лінії та форми працюють краще на різних типах волосся. І якщо ваше волосся тонке й швидко втрачає об’єм, деякі стрижки можуть зробити ситуацію ще помітнішою. Свою думку з цього приводу озвучила стилістка Міккі Кастлі, засновниця Blown London, і вона розклала все по поличках.

Стрижки, з якими тонке волосся має невдалий вигляд

Багатошарові стрижки

Міккі одразу попередила, що занадто багато шарів — ворог ніжного волосся. Волосся починає здаватись плоским, надто легким і наче посіченим. Укладання перетворюється на марафон: скільки б не наносити пінки чи спрею, через кілька годин все втрачає форму. А наступного дня корені можуть мати жирний вигляд через спроби приборкати те, що не піддається контролю.

Асиметричний боб

Звучить стильно, але для тонкого волосся це не найвдаліший трюк. Передні пасма й тім’я — це й так найделікатніші зони, а коли задня частина коротша й піднята, різниця стає ще помітнішою. Ефект — ніби спереду волосся стало удвічі менше. Натомість об’єму зовсім не додається.

Wolf cut та інші різкі "шегові" форми

Ця стрижка гарний вигляд має в TikTok, але в реальному житті тонке волосся з нею нагадує легку пухнасту хмарку, яка живе своїм життям. Короткі рвані шари нагорі забирають вагу, а загальна форма — надто хаотичною. Якщо волосся від природи не густе, ця стрижка може підкреслити тільки те, що ви намагаєтеся приховати.

Міккі радить звернути увагу на рівний прямий зріз однієї довжини. Така форма тримає вагу там, де вона потрібна, і створює відчуття густоти. Волосся має щільніший, здоровіший і більш "зібраний" вигляд.

Якщо хочеться трохи руху, то можна додати легкі пасма, що обрамлюють обличчя, або довгий м’який чубчик. Це дає живу динаміку, але не забирає об’єм із загальної довжини.

