Головна Мода Корейський каскад на середнє волосся — свіжий б’юті-тренд

Корейський каскад на середнє волосся — свіжий б’юті-тренд

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 16:04
Оновлено: 12:14
Стильний корейський каскад — який вигляд має ця модна стрижка
Стрижка. Фото: freepik

Корейський каскад на середнє волосся — це той випадок, коли стрижка ніби підлаштовується під жінку, а не навпаки. Її обирають не через моду, а через відчуття свободи: волосся лежить легко, рухається природно й не потребує постійних "танців" біля дзеркала.

Новини.LIVE розповість, яку стрижку обирають частіше за все.

Яка стрижка популярна в Кореї

У Кореї цю стрижку часто роблять саме на середню довжину — вона має гармонійний вигляд, м’яко обрамляє обличчя і додає трохи повітря у кожен рух. Хоч який у вас тип волосся — хвилясте, пряме, густе чи тонке — каскад підлаштовується й робить свою справу.

Стрижка, що пасує будь-якому типу волосся
Вдала каскадна стрижка. Фото з Instagram

Перша річ, за яку корейський каскад так люблять, — універсальність. Його можна адаптувати під кругле, овальне чи квадратне обличчя, змінюючи лише кут зрізу або довжину прядок біля скронь. Тому він працює практично на всіх — без винятків.

Друга — легка щоденна укладка. Тут не треба вміти щось особливе: висушили волосся феном і вже добре. Каскад сам створює м’яку форму, яка має акуратний вигляд навіть без стайлінгу. І це приємно економить час, особливо вранці.

Яка стрижка буде завжди мати вдалий вигляд
Вдала укладка. Фото з Instagram

Є й ще один приємний момент — ефект природності. Каскад додає об’єму там, де потрібно, але не робить волосся "важким". Воно рухається, має свій живий вигин і має такий вигляд, ніби ви просто прокинулись красивою, а не витратили пів години на укладку.

Яка стрижка найбільш ефектна і універсальна
Каскад на довге волосся. Фото з Instagram

І нарешті, цей стиль уміє підкреслювати риси обличчя. Правильно підібрана довжина біля скронь може витягнути овал, пом’якшити лінію щелепи чи виділити очі. Стрижка працює як легкий акцент, що зберігає баланс і не перетягує увагу на себе.

Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
