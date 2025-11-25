Видео
Корейский каскад на средние волосы — свежий бьюти-тренд

Корейский каскад на средние волосы — свежий бьюти-тренд

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:04
обновлено: 12:14
Стильный корейский каскад — как выглядит эта модная стрижка
Стрижка. Фото: freepik

Корейский каскад на средние волосы — это тот случай, когда стрижка будто подстраивается под женщину, а не наоборот. Ее выбирают не из-за моды, а из-за ощущения свободы: волосы лежат легко, двигаются естественно и не требуют постоянных "танцев" у зеркала.

Новини.LIVE расскажет, какую стрижку выбирают чаще всего.

Какая стрижка популярна в Корее

В Корее эту стрижку часто делают именно на среднюю длину — она выглядит гармонично, мягко обрамляет лицо и добавляет немного воздуха в каждое движение. Какой бы у вас ни был тип волос — волнистые, прямые, густые или тонкие — каскад подстраивается и делает свое дело.

Стрижка, що пасує будь-якому типу волосся
Удачная каскадная стрижка. Фото из Instagram

Первая вещь, за которую корейский каскад так любят, — универсальность. Его можно адаптировать под круглое, овальное или квадратное лицо, меняя лишь угол среза или длину прядей у висков. Поэтому он работает практически на всех — без исключений.

Вторая — легкая ежедневная укладка. Здесь не надо уметь что-то особенное: высушили волосы феном и уже хорошо. Каскад сам создает мягкую форму, которая выглядит аккуратно даже без стайлинга. И это приятно экономит время, особенно по утрам.

Яка стрижка буде завжди мати вдалий вигляд
Удачная укладка. Фото из Instagram

Есть и еще один приятный момент — эффект естественности. Каскад добавляет объема там, где нужно, но не делает волосы "тяжелыми". Они двигаются, имеют свой живой изгиб и выглядят так, будто вы просто проснулись красивой, а не потратили полчаса на укладку.

Яка стрижка найбільш ефектна і універсальна
Каскад на длинные волосы. Фото из Instagram

И наконец, этот стиль умеет подчеркивать черты лица. Правильно подобранная длина у висков может вытянуть овал, смягчить линию челюсти или выделить глаза. Стрижка работает как легкий акцент, сохраняющий баланс и не перетягивающий внимание на себя.

мода стрижки прически волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
