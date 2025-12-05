Самая модная стрижка зимы и как ее носить — подойдет для смелых женщин

Стрижка боб. Фото: freepik

Стрижка боб — это тот редкий случай, когда классика не стареет. Она переживает десятки трендов, но все равно возвращается — просто в новых форматах. Один из них сейчас на пике популярности — итальянский боб. Его в свое время прославили Софи Лорен и Моника Витти, а теперь прическа снова звучит громко благодаря современным актрисам и моделям.

В Vogue рассказали по этому поводу все, что нужно знать.

Какая стрижка набирает популярность

Итальянский боб отличается от классического в первую очередь "живостью". Он не про идеальную симметрию или жесткую геометрию. Наоборот он о легкости, естественном движении и том самом эффекте, когда волосы будто сами ложатся в нужную форму. Объем здесь мягкий, ненавязчивый, а линии — немного расслабленные. Неудивительно, что его когда-то связали с ощущением dolce vita.

Итальянский боб. Фото из Instagram

Как укладывать этот боб

Укладка не требует сложных манипуляций. Сначала высушите волосы феном, подкручивая пряди круглой щеткой — это уже создаст базовую форму. Далее можно добавить немного волн. Не "голливудские локоны", а легкие изгибы, которые добавляют прическе воздушности. Для этого достаточно пройтись плойкой буквально несколько секунд на каждой пряди.

Для того, чтобы зафиксировать укладку, используйте немного лака или спрея для текстуры.

Кому подходит итальянский боб

Он очень классно смотрится на овальных и сердцевидных лицах — мягко обрамляет скулы и подчеркивает линию челюсти. Тонким волосам добавляет густоты, а густым структуры. Часто именно эту стрижку советуют женщинам зрелого возраста, которые хотят освежить образ, но не готовы к очень короткой длине.

Добавим, что итальянский боб давно стал любимцем селебритис. Его носили Моника Витти и Софи Лорен, а сейчас выбирают Зендея, Хейли Бибер, Raye и Рита Ора.

