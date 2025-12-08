Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

Вневременные короткие стрижки — что стоит попробовать зимой-2026

Вневременные короткие стрижки — что стоит попробовать зимой-2026

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 16:23
Короткие стрижки, которые не выходят из моды — идеи для зимы 2026
Девушка на стрижке. Фото: freepik

Короткие стрижки давно перестали быть просто удобным решением — сегодня они подчеркивают характер и меняют настроение не хуже нового платья или путешествия. Просто нужно понять, что подходит именно вам.

В Vogue рассказали, какие образы доказали, что длина волос имеет значение.

Читайте также:

Каким женщинам больше всего подходят короткие волосы

Есть женщины, которые будто созданы для коротких волос. А есть те, кому достаточно одного удачного среза, чтобы в них влюбился весь мир. Одри Хепберн сделала свой знаменитый пикси в фильме "Roman Holiday" и с тех пор эту стрижку ассоциируют с нежностью, а не с жесткими линиями. Джин Сиберг носила ультракороткие волосы так естественно, что они стали частью ее кинематографической правды — немного наивной, немного смелой, но абсолютно живой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миа Фэрроу в свое время произвела настоящий фурор. Ее новую прическу сделали в Лондоне у Vidal Sassoon "по собственному настроению, а не по роли". И этот момент очень точно объясняет природу коротких стрижек: они рождаются не из необходимости, а из внутреннего импульса изменений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позже, в 90-х, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон показали, что короткие волосы способны стать инструментом карьерного взлета. Стилисты того времени говорили, что "с короткими волосами лицо не может спрятаться". Кажется, Линда это приняла буквально — ее образы снимались чаще всего, потому что камера ловила каждую мелкую эмоцию, не затерянную в длинных прядях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современные звезды идут по тому же пути. Холли Берри умела делать свой пикси частью характера — достаточно одного взгляда, чтобы понять, что перед вами женщина, которая не боится ни камер, ни перемен. Камерон Диас в свое время выбирала короткие стрижки потому, что "они возвращают свободу, которую забирают длинные укладки", и этот аргумент сегодня звучит особенно честно.

Ранее мы писали о том, с какими стрижками тонкие волосы выглядят неудачно.

Также мы сообщали, почему обладательницам средних волос стоит присмотреться к корейскому каскаду.

тренды зима стрижки волосы 2026 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
