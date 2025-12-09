Наймодніші зачіски і стрижки 2026 — варіанти, які всім захочеться

Дівчині роблять зачіску. Фото: freepik

Зачіски, які ми обираємо, давно перестали бути просто деталлю. У 2026 році стилісти радять не ховати природність, а підкреслювати її правильними формами. Адже зачіска — це основа будь-якого образу.

Як зазначають стилісти у виданні The list.

Модні варіанти зачісок на 2026 рік

Одним із найпомітніших стильових прийомів стане зачісування волосся назад. Начебто нічого хитрого, але саме така лаконічність і створює відчуття зібраності. Деякі стилісти пропонують замінювати гель поєднанням мусу та легкого кондиціонера — так виходить дзеркальний блиск без зайвої жорсткості.

Гарна та модна зачіска. Фото з Instagram

На цьому фоні з новою силою повертаються прикраси для волосся. Не ті пластикові невидимки, які ми носили у школі, а справжні "ювелірні" акценти: металеві манжети, делікатні шпильки, тонкі кристалічні гілочки. Вони працюють не як доповнення, а як маленькі історії всередині образу.

Сміливіше звучить тенденція, яку модні редактори називають "волосся-скульптура". Накручені петлі, архітектурні хвилі, вузли, що ніби тримають форму всупереч гравітації. Для таких образів потрібна сильна фіксація й рука майстра, але ефект завжди вражає. В такому випадку саме зачіска стає головним акцентом.

Легка та невимушена зачіска. Фото з Instagram

Ще один напрям — сучасний шеггі. Не той рваний варіант із 90-х, а більш сучасний. Він дає потрібний об’єм будь-якому типу волоссю. Не забудьте тільки про чубчику-шторку, що робить стрижку живішою.

Стрижка шеггі. Фото з Instagram

Разом із ним актуальність повернув проділ по центру. Його часто приписують саме поколінню Z, але по факту він просто візуально врівноважує риси. Проте і класика не здає позицій, адже боб знову у трендах, хоч і у більш оновленому варіанті. Він освіжає образ буквально за секунду, якщо позбутися втомлених кінчиків. Такий боб любить легкі текстури, акуратний об’єм і мінімум укладки. Це справді універсальне рішення, яке легко "підлаштовується" під власницю.

Стрижка боб. Фото з Instagram

А тим, хто не хоче втрачати довжину, підійде стрижка "метелик". Короткі шари створюють ілюзію руху у верхній частині, а довгі пасма внизу залишаються недоторканими. Укладання феном перетворює її на об’ємну та стильну зачіску.

Стрижка "метелик". Фото з Instagram

Єдине правило — регулярно освіжати шари, щоб форма не "осідала".

