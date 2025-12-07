Відео
Новий тренд — чим ко-вошинг корисний для волосся

Дата публікації: 7 грудня 2025 11:31
Чим корисний ко-вошинг — тренд, що змушує відмовитись від шампуню
Дівчина миє волосся в салоні. Фото: Freepik

Ко-вошинг — новий тренд, що набирає популярності у світі краси. Цей метод полягає в очищенні волосся без шампуню. Багато хто ставиться до такої техніки з недовірою, однак фахівці зазначають, що ко-вошинг справді корисний. 

Про це пише Real Simple.

Читайте також:

Чим корисний ко-вошинг

Ко-вошинг — це миття волосся без шампуню, за допомогою одного лише кондиціонера. Такий метод дає змогу зробити пасма більш гладкими та м'якими. Крім того, їх стає легше укладати. Особливо вдало такий метод підійде власницям кучерявих чи хвилястих зачісок.

"Оскільки немите шампунем волосся зберігає більше натуральних олій, зволожуючі компоненти кондиціонера роблять пасма ще гладшими та шовковистими, ніж зазвичай", — пояснює колорист Ніколь Треш.

Чим насправді корисний ко-вошинг
Дівчина наносить засіб на волосся. Фото: Pexels

Такий метод має свої переваги, які дозволяють рідше мити голову. Наприклад, ко-вошинг захищає натуральні олії волосся. Крім того, він зволожує шкіру голови та запобігає ламкості. Такий спосіб миття волосся допоможе відновити сухі і пошкоджені локони та заощадить час, проведений в душі.

Однак важливо враховувати кілька нюансів перед тим, як почати використовувати ко-вошинг. Як і з будь-яким доглядом за шкірою чи волоссям, варто вводити новий метод поступово. Волоссю може знадобитись від кількох днів до місяця, аби воно звикло до миття без шампуню.

При цьому важливо враховувати, що хоча й ко-вошинг — один з найкращих способів зволожити сухе та пошкоджене волосся, він не очищає шкіру голови достатньо глибоко. З часом може накопичуватися шкірний жир, тому варто іноді знову використовувати шампунь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що краще використовувати — маску чи бальзам. Вони діють по-різному.

Також ми розповідали про те, які стрижки можуть зіпсувати тонке волосся. Краще уникати їх.

зачіски поради волосся користь краса
Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
