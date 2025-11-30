Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Місячний календар стрижок на грудень 2025 — дати краси і здоров'я

Місячний календар стрижок на грудень 2025 — дати краси і здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 10:01
Місячний календар стрижок на грудень 2025 — які дні сприятливі для зміни зачіски
Дівчина радіє новій зачісці. Фото: freepik.com

Грудень завжди несе з собою особливу атмосферу завершення року, коли хочеться змін, освіжити свій образ і зустріти зимові свята новим та повним енергії. Водночас волосся у цей період реагує на холод, перепади температур і сухе повітря, тому потребує додаткового догляду та особливого підходу. Правильна дата для стрижки або догляду може стати справжнім порятунком. Місячний календар, за словами астрологів, допомагає обрати дату, коли похід до перукаря подарує волоссю блиск, густоту та швидкий ріст.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на грудень 2025 року, який допоможе вибрати ідеальний день, щоб ваш образ виглядав доглянутим, живим та оновленим.

Реклама
Читайте також:

Фази Місяця у грудні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 4 грудня;
  • Повня у знаку Близнюки — 5 грудня о 1:14 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 6 по 19 грудня;
  • Молодик у знаку Козерога — 20 грудня о 3:43 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 21 по 31 грудня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у грудні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар стрижок на грудень 2025 — які дні найсприятливіші

У грудні 2025 року є кілька періодів, коли оновлення зачіски працює буквально на максимум. Це дні, під час яких волосся активно росте, стає густішим та сильнішим.

  • Дати у грудні для швидкого росту та густини

Ідеальні дні, коли волосся швидше відростає, стає міцнішим і набирає об'єму: 1, 2, 3, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 грудня.

У цей час можна сміливо експериментувати зі стрижкою, довжиною, оновлювати форму, підрівнювати кінчики. Волосся буде слухняним, блискучим і добре реагуватиме на зміни.

  • Для збереження форми зачіски

Якщо ви хочете, щоб стрижка залишалась акуратною якомога довше: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 грудня.

У ці дні ріст волосся природно сповільнюється, тому ідеально оновлювати форму каре, укорочені зачіски або філірування. Стиль протримається стійко та не втратить чіткості.

  • Для живлення, реконструкції та лікування

Якщо волосся потребує додаткової турботи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 грудня.

Маски, сироватки, ламінування, кератинові та відновлювальні процедури працюють особливо ефективно. Волосся активно вбирає корисні речовини, стає соковитим і сильним.

 

Місячний календар стрижок на грудень 2025 — які дні найсприятливіші
Перукар робить стрижку дівчині. Фото: pexels.com

Які дати несприятливі для стрижки у грудні 2025 року

Є дати, коли стрижка може принести протилежний ефект: ламкість, тьмяність, нерівну форму або повільне відростання.

У грудні 2025 року краще утриматися від радикальних змін у такі дні: 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21 число.

У цей період волосся стає вразливим, "пухким" і схильним до пошкоджень. Стрижка може не лише не сподобатися, а й викликати додаткові проблеми. Астрологи радять уникати будь-яких експериментів: нова форма може швидко розсипатися, а стрижка зіпсувати образ.

 

Які дати несприятливі для стрижки у грудні 2025 року
Перукар робить стрижку дівчині. Фото: pexels.com

Раніше ми ділилися місячним календарем справ на грудень 2025 року, який підкаже найсприятливіші дати для нових починань та важливих подій.

Нагадаємо, ми розповідали, коли ставити ялинку за місячним календарем, щоб залучити у життя щастя та удачу.

Також дізнавайтесь, що варто встигнути зробити до новорічних свят.

стрижки зачіски грудень поради волосся місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації