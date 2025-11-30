Місячний календар стрижок на грудень 2025 — які дні сприятливі для зміни зачіски

Дівчина радіє новій зачісці. Фото: freepik.com

Грудень завжди несе з собою особливу атмосферу завершення року, коли хочеться змін, освіжити свій образ і зустріти зимові свята новим та повним енергії. Водночас волосся у цей період реагує на холод, перепади температур і сухе повітря, тому потребує додаткового догляду та особливого підходу. Правильна дата для стрижки або догляду може стати справжнім порятунком. Місячний календар, за словами астрологів, допомагає обрати дату, коли похід до перукаря подарує волоссю блиск, густоту та швидкий ріст.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем стрижок на грудень 2025 року, який допоможе вибрати ідеальний день, щоб ваш образ виглядав доглянутим, живим та оновленим.

Фази Місяця у грудні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 4 грудня;

— з 1 по 4 грудня; Повня у знаку Близнюки — 5 грудня о 1:14 за Києвом;

— 5 грудня о 1:14 за Києвом; Місяць, що спадає — з 6 по 19 грудня;

— з 6 по 19 грудня; Молодик у знаку Козерога — 20 грудня о 3:43 за Києвом;

— 20 грудня о 3:43 за Києвом; Місяць, що зростає — з 21 по 31 грудня;

— з 21 по 31 грудня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар стрижок на грудень 2025 — які дні найсприятливіші

У грудні 2025 року є кілька періодів, коли оновлення зачіски працює буквально на максимум. Це дні, під час яких волосся активно росте, стає густішим та сильнішим.

Дати у грудні для швидкого росту та густини

Ідеальні дні, коли волосся швидше відростає, стає міцнішим і набирає об'єму: 1, 2, 3, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 грудня.

У цей час можна сміливо експериментувати зі стрижкою, довжиною, оновлювати форму, підрівнювати кінчики. Волосся буде слухняним, блискучим і добре реагуватиме на зміни.

Для збереження форми зачіски

Якщо ви хочете, щоб стрижка залишалась акуратною якомога довше: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 грудня.

У ці дні ріст волосся природно сповільнюється, тому ідеально оновлювати форму каре, укорочені зачіски або філірування. Стиль протримається стійко та не втратить чіткості.

Для живлення, реконструкції та лікування

Якщо волосся потребує додаткової турботи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 грудня.

Маски, сироватки, ламінування, кератинові та відновлювальні процедури працюють особливо ефективно. Волосся активно вбирає корисні речовини, стає соковитим і сильним.

Перукар робить стрижку дівчині. Фото: pexels.com

Які дати несприятливі для стрижки у грудні 2025 року

Є дати, коли стрижка може принести протилежний ефект: ламкість, тьмяність, нерівну форму або повільне відростання.

У грудні 2025 року краще утриматися від радикальних змін у такі дні: 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21 число.

У цей період волосся стає вразливим, "пухким" і схильним до пошкоджень. Стрижка може не лише не сподобатися, а й викликати додаткові проблеми. Астрологи радять уникати будь-яких експериментів: нова форма може швидко розсипатися, а стрижка зіпсувати образ.

Перукар робить стрижку дівчині. Фото: pexels.com

