Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — дни красоты и здоровья

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — дни красоты и здоровья

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 10:01
Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — какие дни благоприятны для смены прически
Девушка радуется новой прическе. Фото: freepik.com

Декабрь всегда несет с собой особую атмосферу завершения года, когда хочется перемен, освежить свой образ и встретить зимние праздники новым и полным энергии. В то же время волосы в этот период реагируют на холод, перепады температур и сухой воздух, поэтому требуют дополнительного ухода и особого подхода. Правильная дата для стрижки или ухода может стать настоящим спасением. Лунный календарь, по словам астрологов, помогает выбрать дату, когда поход к парикмахеру подарит волосам блеск, густоту и быстрый рост.

Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на декабрь 2025 года, который поможет выбрать идеальный день, чтобы ваш образ выглядел ухоженным, живым и обновленным.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в декабре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 4 декабря;
  • Полнолуние в знаке Близнецы — 5 декабря в 1:14 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 6 по 19 декабря;
  • Новолуние в знаке Козерога — 20 декабря в 3:43 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 21 по 31 декабря;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в декабре 2025 года
Различные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — какие дни самые благоприятные

В декабре 2025 года есть несколько периодов, когда обновление прически работает буквально на максимум. Это дни, во время которых волосы активно растут, становятся гуще и сильнее.

  • Даты в декабре для быстрого роста и густоты

Идеальные дни, когда волосы быстрее отрастают, становятся крепче и набирают объем: 1, 2, 3, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря.

В это время можно смело экспериментировать со стрижкой, длиной, обновлять форму, подравнивать кончики. Волосы будут послушными, блестящими и хорошо реагировать на изменения.

  • Для сохранения формы прически

Если вы хотите, чтобы стрижка оставалась аккуратной как можно дольше: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 декабря.

В эти дни рост волос естественно замедляется, поэтому идеально обновлять форму каре, укороченные прически или филировки. Стиль продержится стойко и не потеряет четкости.

  • Для питания, реконструкции и лечения

Если волосы нуждаются в дополнительной заботе: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря.

Маски, сыворотки, ламинирование, кератиновые и восстанавливающие процедуры работают особенно эффективно. Волосы активно впитывают полезные вещества, становятся сочными и сильными.

 

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Парикмахер делает стрижку девушке. Фото: pexels.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в декабре 2025 года

Есть даты, когда стрижка может принести противоположный эффект: ломкость, тусклость, неровную форму или медленное отрастание.

В декабре 2025 года лучше воздержаться от радикальных изменений в такие дни: 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21 число.

В этот период волосы становятся уязвимыми, "рыхлыми" и склонными к повреждениям. Стрижка может не только не понравиться, но и вызвать дополнительные проблемы. Астрологи советуют избегать любых экспериментов: новая форма может быстро рассыпаться, а стрижка испортить образ.

 

Какие даты неблагоприятны для стрижки в декабре 2025 года
Парикмахер делает стрижку девушке. Фото: pexels.com

Ранее мы делились лунным календарем дел на декабрь 2025 года, который подскажет самые благоприятные даты для новых начинаний и важных событий.

Напомним, мы рассказывали, когда ставить елку по лунному календарю, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу.

Также узнавайте, что стоит успеть сделать до новогодних праздников.

стрижки прически декабрь советы волосы лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации