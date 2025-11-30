Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — какие дни благоприятны для смены прически

Девушка радуется новой прическе. Фото: freepik.com

Декабрь всегда несет с собой особую атмосферу завершения года, когда хочется перемен, освежить свой образ и встретить зимние праздники новым и полным энергии. В то же время волосы в этот период реагируют на холод, перепады температур и сухой воздух, поэтому требуют дополнительного ухода и особого подхода. Правильная дата для стрижки или ухода может стать настоящим спасением. Лунный календарь, по словам астрологов, помогает выбрать дату, когда поход к парикмахеру подарит волосам блеск, густоту и быстрый рост.

Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на декабрь 2025 года, который поможет выбрать идеальный день, чтобы ваш образ выглядел ухоженным, живым и обновленным.

Реклама

Читайте также:

Фазы Луны в декабре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 4 декабря;

— с 1 по 4 декабря; Полнолуние в знаке Близнецы — 5 декабря в 1:14 по Киеву;

— 5 декабря в 1:14 по Киеву; Убывающая Луна — с 6 по 19 декабря;

— с 6 по 19 декабря; Новолуние в знаке Козерога — 20 декабря в 3:43 по Киеву;

— 20 декабря в 3:43 по Киеву; Растущая Луна — с 21 по 31 декабря;

— с 21 по 31 декабря; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Различные фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — какие дни самые благоприятные

В декабре 2025 года есть несколько периодов, когда обновление прически работает буквально на максимум. Это дни, во время которых волосы активно растут, становятся гуще и сильнее.

Даты в декабре для быстрого роста и густоты

Идеальные дни, когда волосы быстрее отрастают, становятся крепче и набирают объем: 1, 2, 3, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря.

В это время можно смело экспериментировать со стрижкой, длиной, обновлять форму, подравнивать кончики. Волосы будут послушными, блестящими и хорошо реагировать на изменения.

Для сохранения формы прически

Если вы хотите, чтобы стрижка оставалась аккуратной как можно дольше: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 декабря.

В эти дни рост волос естественно замедляется, поэтому идеально обновлять форму каре, укороченные прически или филировки. Стиль продержится стойко и не потеряет четкости.

Для питания, реконструкции и лечения

Если волосы нуждаются в дополнительной заботе: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря.

Маски, сыворотки, ламинирование, кератиновые и восстанавливающие процедуры работают особенно эффективно. Волосы активно впитывают полезные вещества, становятся сочными и сильными.

Парикмахер делает стрижку девушке. Фото: pexels.com

Какие даты неблагоприятны для стрижки в декабре 2025 года

Есть даты, когда стрижка может принести противоположный эффект: ломкость, тусклость, неровную форму или медленное отрастание.

В декабре 2025 года лучше воздержаться от радикальных изменений в такие дни: 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21 число.

В этот период волосы становятся уязвимыми, "рыхлыми" и склонными к повреждениям. Стрижка может не только не понравиться, но и вызвать дополнительные проблемы. Астрологи советуют избегать любых экспериментов: новая форма может быстро рассыпаться, а стрижка испортить образ.

Парикмахер делает стрижку девушке. Фото: pexels.com

Ранее мы делились лунным календарем дел на декабрь 2025 года, который подскажет самые благоприятные даты для новых начинаний и важных событий.

Напомним, мы рассказывали, когда ставить елку по лунному календарю, чтобы привлечь в жизнь счастье и удачу.

Также узнавайте, что стоит успеть сделать до новогодних праздников.