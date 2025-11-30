Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — какие дни благоприятны для смены прически

Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — дни красоты и здоровья
Декабрь всегда несет с собой особую атмосферу завершения года, когда хочется перемен, освежить свой образ и встретить зимние праздники новым и полным энергии. В то же время волосы в этот период реагируют на холод, перепады температур и сухой воздух, поэтому требуют дополнительного ухода и особого подхода. Правильная дата для стрижки или ухода может стать настоящим спасением. Лунный календарь, по словам астрологов, помогает выбрать дату, когда поход к парикмахеру подарит волосам блеск, густоту и быстрый рост.
Новини.LIVE делится лунным календарем стрижек на декабрь 2025 года, который поможет выбрать идеальный день, чтобы ваш образ выглядел ухоженным, живым и обновленным.
Фазы Луны в декабре 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 4 декабря;
- Полнолуние в знаке Близнецы — 5 декабря в 1:14 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 6 по 19 декабря;
- Новолуние в знаке Козерога — 20 декабря в 3:43 по Киеву;
- Растущая Луна — с 21 по 31 декабря;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2025 — какие дни самые благоприятные
В декабре 2025 года есть несколько периодов, когда обновление прически работает буквально на максимум. Это дни, во время которых волосы активно растут, становятся гуще и сильнее.
- Даты в декабре для быстрого роста и густоты
Идеальные дни, когда волосы быстрее отрастают, становятся крепче и набирают объем: 1, 2, 3, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря.
В это время можно смело экспериментировать со стрижкой, длиной, обновлять форму, подравнивать кончики. Волосы будут послушными, блестящими и хорошо реагировать на изменения.
- Для сохранения формы прически
Если вы хотите, чтобы стрижка оставалась аккуратной как можно дольше: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 декабря.
В эти дни рост волос естественно замедляется, поэтому идеально обновлять форму каре, укороченные прически или филировки. Стиль продержится стойко и не потеряет четкости.
- Для питания, реконструкции и лечения
Если волосы нуждаются в дополнительной заботе: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 декабря.
Маски, сыворотки, ламинирование, кератиновые и восстанавливающие процедуры работают особенно эффективно. Волосы активно впитывают полезные вещества, становятся сочными и сильными.
Какие даты неблагоприятны для стрижки в декабре 2025 года
Есть даты, когда стрижка может принести противоположный эффект: ломкость, тусклость, неровную форму или медленное отрастание.
В декабре 2025 года лучше воздержаться от радикальных изменений в такие дни: 4, 5, 6, 14, 19, 20, 21 число.
В этот период волосы становятся уязвимыми, "рыхлыми" и склонными к повреждениям. Стрижка может не только не понравиться, но и вызвать дополнительные проблемы. Астрологи советуют избегать любых экспериментов: новая форма может быстро рассыпаться, а стрижка испортить образ.
