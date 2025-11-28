Видео
Маска или бальзам — что лучше работает для ваших волос

Дата публикации 28 ноября 2025 16:01
Какой уход эффективнее — маска или бальзам для волос
Девушка наносит маску на волосы. Фото: freepik

При выборе средств для волос легко потеряться, ведь полки заполнены. Масла, маски, бальзамы, спреи, кондиционеры. На самом деле основы значительно проще, чем кажется. Два средства действительно играют ключевую роль в ежедневном уходе: бальзам и маска. У каждого своя задача, поэтому важно понимать, какой эффект вы хотите получить.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

Бальзам

Бальзам — это как легкая забота для волос. Он добавляет блеска, делает их более гладкими и немного гуще на вид. Если волосы тусклые, сухие или склонны к пушистости, бальзам станет вашим ежедневным помощником. Достаточно нескольких минут и волосы уже будут иметь более ухоженный вид.

Маска

Маска — это "тяжелая артиллерия". Ее применяют тогда, когда волосы потеряли силу, секутся или пережили стресс: окрашивание, укладки, холод. Маска работает глубже бальзама и действительно восстанавливает структуру волоса изнутри. Но ее не используют ежедневно — максимум один-два раза в неделю, иначе есть риск перегрузить волосы.

Догляд за волоссям має бути правильним
Маска для волос. Фото: freepik

На первый взгляд — почти одинаковые средства: и увлажняют, и питают, и делают волосы мягкими. Но главная разница в концентрации и глубине действия.

  • Маска проникает значительно глубже и работает дольше.
  • Бальзам — быстрый уход на каждый день.
  • Маска держится от 10 минут до часа.
  • Бальзама достаточно 3-5 минут.
  • Маску используют максимум дважды в неделю, бальзам — три-четыре раза, а иногда и чаще.

Так что же выбрать

Все зависит от того, какие волосы вы видите в зеркале и что от них хотите.

  • Поврежденные волосы, ломкость, сухие кончики?
    Маска станет вашим спасательным кругом. Но не каждый день.
  • Нужен уход после каждого мытья? Бальзам — идеальный вариант. Он работает быстро и комплексно.

Лучший вариант — не выбирать что-то одно, а комбинировать: кондиционер для ежедневной защиты, бальзам несколько раз в неделю, и маска тогда, когда волосы действительно нуждаются в восстановлении. Так они получат ровно то, что им нужно.

Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
